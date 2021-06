Ventilateurs connectés : notre sélection pour passer un été au frais

Ah l’été. Cette période tant attendue pour profiter du sable fin, d’un bon pique-nique ou de belles balades. Cependant, été rime aussi avec grosses chaleurs. Et mieux vaut être bien préparé quand le thermomètre grimpe.

Nos maisons connectées se sont modernisées ces dernières années grâce à la démocratisation de la domotique, mais tout le monde n’a pas la chance de posséder une climatisation compatible Alexa ou Google Assistant. Nous serons alors nombreux à nous tourner vers le bon vieux ventilateur. Enfin, vieux, pas tant que ça puisqu’il existe désormais des ventilateurs connectés. Sous forme de colonne ou avec de traditionnelles pales, il y en a à tous les prix, voici notre sélection !

Tristar Princess : le ventilateur connecté discret et élégant

Le ventilateur connecté n’est pas forcément l’objet qui embellira votre intérieur. Avec sa colonne d’air au design fin et travaillé, Tristar prend à contre-pied le marché des ventilateurs connectés. Au-delà de son apparence élégante, le modèle propose une connectivité par iOS et Android. Surtout, il est possible de contrôler le ventilateur via les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Assistant de Google. Trois flux d’air sont disponibles. On retrouve le mode normal, le mode repos dont le souffle diminue petit à petit et le mode naturel, qui simule une brise extérieure.

Discret, beau et plutôt silencieux, le Tristar Princess est un très bon moyen de supporter les grosses chaleurs.

Produit disponible sur Ventilateur colonne connecté Princess - 105 cm - Contrôlable depuis application - 50 Watt

Voir l'offre 98,97 €

Qilive Smart Fan : le meilleur rapport qualité prix

Le Qilive Smart Fan est un ventilateur aux atouts exceptionnels. Un silencieux vent de fraîcheur régnera au sein de votre intérieur. Associez votre ventilateur à l’ensemble des objets connectés de l’application Qilive Smart grâce à sa fonction wifi et contrôlez les 12 vitesses de ventilation. En somme, un ventilateur sur pied aussi silencieux que les ventilateurs colonnes avec la performance en plus.

Grâce à sa fonction connectée via Wifi et l’application Qilive Smart vous avez le choix de contrôler votre ventilateur soit via votre smartphone ou avec la télécommande. Programmez l’un des 12 programmes de ventilations ou profitez des 3 modes possibles, dont l’Eco-mode. C’est ça l’avantage du connecté, simplicité, rapide et gain de temps.

Dyson Pure Cool Link : le haut de gamme

Le Dyson Pure Cool Link TP est un ventilateur 2 en 1 connecté sans pâles. Ce purificateur/ventilateur n’est pas le premier à s’émanciper de celles-ci, mais c’est certainement le meilleur du genre, notamment grâce à quelques améliorations par rapport aux versions précédentes. Dyson, le premier à avoir créé un ventilateur connecté sans pales, livre un modèle plein de qualités. Déjà il est connecté ! Un atout important qui lui permet d’être contrôlé via smartphone.

L’appareil peut toujours être dirigé par télécommande, mais cela n’offre pas toutes les possibilités proposées par l’application Dyson Link. Température intérieure, qualité de l’air intérieure, niveau de pollution extérieure, degré d’humidité : les informations délivrées sont nombreuses et précises.

L’appareil de 1 mètre de haut au design d’une grande finesse peut aussi être planifié de façon précise. On appréciera le design léger du produit, ce qui rend son déplacement très facile. Avec ses 10 niveaux de puissances ( visible par un chiffre rétroéclairé sur le socle), le Dyson Pure Cool Link TP a pour seul défaut de ne pas avoir de préfiltre. La poussière aura tendance à s’accumuler sur le filtre HEPA circulaire. Ce vilain défaut et son prix élevé n’empêchent pas le ventilateur de Dyson de se placer comme un des meilleurs modèles du marché.

Produit disponible sur Dyson 305162-01 Pure Cool Link Purificateur/Ventilateur tour Blanc/Argent

Voir l'offre 459,00 €

CONNDEVS : le ventilateur connecté abordable

Le ventilateur CONNDEVS vous offre beaucoup plus de fonctionnalités qu’un ventilateur classique. De plus, grâce à ses 5 pales, son moteur puissant et sa base ronde et robuste, il vous offre un flux d’air puissant, mais confortable et silencieux !

Grâce à l’application Tuya Smart / Smart Life, ce ventilateur est connecté à tous vos assistants vocaux préférés. En effet, il est compatible avec Alexa, Google Assistant et les assistants vocaux Siri (raccourcis), directement depuis votre téléphone portable ou les appareils Amazon Echo, ou Google Home/ Nest.

Produit disponible sur Ventilateur intelligent sur pied autonome, avec WiFi et App | Commande vocal Alexa, Google home et Siri | Puissant et silencieux | Oscillant

Voir l'offre 92,00 €

CREATE Ventilateur avec lumière : quand l’air vient du plafon

Ce ventilateur de plafond avec fonction d’éclairage et fonction inverse (hiver-été) pourrait vous séduire, si vous n’avez pas envie de vous encombrer avec un ventilateur traditionnel. Il possède un moteur à courant continu en cuivre : ce type de moteur est beaucoup plus efficace et durable que les moteurs fabriqués dans d’autres matériaux, car avec une consommation d’énergie moindre, ils parviennent à développer une plus grande puissance et à être plus silencieux. Lightcalm Nickel Dc est un ventilateur de plafond idéal pour ventiler et acclimater différents espaces à différents moments de l’année.

On retrouve un système de contrôle total avec la télécommande: minuterie, fonction de marche arrière, 6 vitesses et aussi ses 3 températures de couleur de lumière (blanc, chaud et froid). Il est également disponible dans d’autres coloris, d’autres versions sans lumière…