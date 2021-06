LG arrête les smartphones, mais souhaite vendre des iPhone

A la surprise générale, LG pourrait bientôt commencer à vendre les iPhones d’Apple. Alors que la marque a décidé de réduire ses pertes et d’arrêter la fabrication de smartphones, Apple semble profiter de la situation pour étendre sa portée en Corée du Sud.

Des iPhone dans les boutiques de LG en Corée du Sud

LG et Apple sont en discussion pour un partenariat qui verrait le premier vendre une partie des produits du second dans ses boutiques coréennes.

D’après le BusinessKorea qui relaie une rumeur diffusée via Twitter, les quelques 400 Best Shops de LG en Corée du Sud pourraient à terme accueillir les iPhone, iPad et Apple Watch. Les produits d’Apple profiteraient de l’espace laissé vacant par le retrait de LG du marché du smartphone. Apple pourrait avoir des corners dédiés dans ces magasins, gérés soit par ses employés soit par des salariés LG.

Pour l’instant, l’accord n’a pas été conclu

Les Mac — portables comme ceux de bureau — seraient écartés de l’accord. Malgré l’intérêt d’Apple, cela impliquerait trop de concurrence puisque LG a sa propre gamme de portables avec les Gram. Le fabricant dispose pourtant aussi d’une offre en tablettes avec ses G Pad mais ce point ne semble pas poser de problèmes. Apple devra alors se contenter de ne vendre que ses appareils mobiles dans ses Best Shops.

Une fois la vente des derniers smartphones achevée, l’accord pourrait démarrer. Cela serait aux alentours de la fin de l’été. LG n’a ni confirmé ni démenti l’existence de ces négociations. La firme a simplement déclaré que « Rien n’a encore été décidé ». La marque « étudie toutes les possibilités ».

Un LG Best Shop

Pourquoi Apple chercherait à disposer ses produits dans des magasins LG, alors que le géant californien bénéficie déjà d’une large couverture avec ses propres boutiques ? En réalité, Apple n’est pas très présent en Corée du Sud. Séoul ne regroupe que deux Apple Store, et ils ne font pas vraiment partis des boutiques les plus grandioses de la marque.

