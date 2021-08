TEST – Kef Mu 3 : les écouteurs sans-fil pour les audiophiles

Kef est une marque réputée dans l’audio, avec des produits ultra haut de gamme. Cependant, ici, la marque propose les Kef Mu 3, une paire d’écouteurs adaptés au marché grand public. Quelles sont les spécificités ? Est-ce un produit réussi ? Voici le test du Café du Geek.

Design et ergonomie : Du bon travail

En matière d’ergonomie, les Kef Mu 3 sont astucieusement bien pensés, bien que ce ne soit absolument pas parfait.

Lors de la réception, on trouve tout ce qu’il faut pour profiter des écouteurs. Les écouteurs, évidemment, mais aussi le boîtier de recharge et transport, un câble USB et trois paires d’embouts. Avec les embouts présents sur les écouteurs, cela représente quatre possibilités d’adaptation à vos oreilles. Parfait !





Parlons maintenant du boitier. Malgré l’utilisation du plastique, la boite est originale (selon le point de vue), et agréable une fois en main. Si ce boitier de charge est sérieux, il y aura quelques petits grincements, notamment le plateau où sont placés les écouteurs. Le design en goutte d’eau des écouteurs est assez sobre et réussi, et le boitier de charge prend la forme d’un galet. La couleur argentée pourrait faire croire à du métal, mais il n’en est rien comme dit précédemment. L’ensemble semble toutefois assez solide. Par exemple, par rapport aux AirPods, le boîtier de charge est encore assez grand et sa taille peut être difficile à insérer dans certaines poches un peu trop étroites.

Concernant les écouteurs, il y a, comme dit ci-dessus, plusieurs embouts pour s’adapter à un maximum d’oreilles. Les écouteurs sont agréables à porter au quotidien. Lors de séances de marches dans la rue, mais encore dans le bus, ou pour une écoute au repos, c’est juste une paire qui excelle. Cependant, il faut savoir que ce n’est absolument pas adapté pour le sport. Hors de cet usage, les Mu 3 sont confortables.





Son : La pertinence de la qualité sonore

À l’image de l’ergonomie, la connectivité reste simple et efficace. Pas de connexion multipoints, mais une qualité de connexion parfaite. Que ce soit la portée ou la stabilité du signal, nous n’avons absolument aucun reproche à faire aux Mu3. De plus, les écouteurs peuvent fonctionner tous les deux en mode mono. C’est impossible ici de reprocher quoique ce soit.

Parlons maintenant du son techniquement. Avec les Mu3, KEF propose un rendu agréable, aéré, propre et équilibré, sans mise en avant trop forte du grave, comme on peut le retrouver sur de nombreux modèles actuels par exemple, respectant ainsi la source et le travail des artistes/ingénieurs. Ici, on est vraiment sur un choix de l’équilibre plus que du son « tap à l’œil ».

Avec en plus la réduction de bruit active, le niveau de qualité et de silence gagne un niveau supplémentaire. Sans être aussi fabuleuse que celle des AirPods Pro ou d’autres, la réduction de bruit active est assez efficace, mais surtout parfaitement propre. Il n’y a aucun effet de bourdonnement comme chez Apple ni de soupçon de bruit parasite ou de sifflement. Elle n’est pas la plus performante, mais ici, c’est bien une ANC ultra maitrisée.

Malheureusement, sur le papier, les Kef Mu 3, c’est une solution clé en main, mais il manque selon nous une application pour pouvoir vraiment gérer la partie son et fonctions. Dommage.





Autonomie : Le point numéro 1

Au niveau de l’autonomie, vous disposez d’environ 9 heures d’écoute en Bluetooth avec l’annulation du bruit activée (dit ANC). Grâce au boîtier, ce sont environ 15 heures de plus qui sont à votre portée pour plusieurs sessions d’écoutes. Au total, il faut 24 heures avant de devoir tout recharger. De plus et pour finir sur l’autonomie qui est donc plus que correcte, et comme bien souvent maintenant, une charge de 5 minutes permet d’utiliser les écouteurs pendant 1 heure. KEF fait cependant l’impasse sur la charge sans fil. Dommage.

Pour conclure, l’autonomie reste un argument très important, puisque cela reste la principale satisfaction de notre côté.

Conclusion : Une paire d’écouteurs (presque) parfaite

Nous ne pensons pas si bien dire, mais oui, les Kef Mu 3 sont aujourd’hui une paire d’écouteurs recommandables évidemment aux audiophiles, mais pas que. En effet, la paire est globalement au rendez-vous en matière de simplicité d’usage, et donc parfait pour le grand public. Malgré le fait que tout n’est pas parfait, ce premier pas dans ce monde des écouteurs sans fil est de loin réussi, avec un design réussi, une partie audio propre et une autonomie à l’affut. Il manque tout de même quelques fonctionnalités pour être au niveau de certains concurrents.