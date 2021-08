Galaxy Watch 4 : on sait presque tout des prochaines montres de Samsung

On sait déjà presque tout à propos des nouvelles montres de la gamme Galaxy Watch 4 de chez Samsung. En effet, depuis ces dernières semaines, les montres fuitent de partout sur internet avant leur présentation officielle le 11 aout prochain.

Avant la présentation du 11 août, on sait tout sur les montres Samsung

Tous les détails des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ont déjà fuité en amont de leur présentation officielle le 11 aout, lors du prochain événement Unpacked. Nous savons donc presque tout sur les prochaines montres connectées de Samsung.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’évènement Galaxy Unpacked qui est attendu pour le 11 août. Samsung y présentera ses nouveaux produits, à savoir les Galaxy Watch 4, le Z Fold 3, le Z Flip 3 et les Buds 2.

Le blogueur H0x0D a découvert une partie de la fiche technique des futures montres. Samsung proposerait la Galaxy Watch 4 en 40 et 44 mm avec des écrans de respectivement de 1,19 pouce et 1,36 pouce. Un peu plus imposante, le modèle Classic aurait des boîtiers de 42 mm ou 46 mm, les dimensions des écrans resteraient en revanche inchangées.

Les deux versions s’appuieraient sur un processeur Exynos W920 avec une gravure en 5nm, couplé à 1,5 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire interne. On peut espérer de solides performances et une navigation fluide dans l’interface.

Côté autonomie, Samsung aurait intégré une batterie de 247 mAh sur les 40 et 42 mm et 361 mAh pour les 44 et 46 mm.

Les futures Galaxy Watch 4 s’appuieront sur la nouvelle interface Wear OS

En plus de ces caractéristiques, on note aussi la présence d’une multitude de capteurs : accéléromètre, baromètre, gyroscope, mais également cardiofréquencemètre, électrocardiogramme et un capteur BIA qui transmet des indications sur la composition du corps (graisse corporelle, le volume d’eau, la masse musculaire).

Samsung Galaxy Watch 4 Series : RueduCommerce lâche les prix français

Par erreur, le site français RueduCommerce a déjà mis en ligne les pages des Samsung Galaxy Watch 4.

Comme l’indique la page Rueducommerce de la Samsung Galaxy Watch 4 40 mm, elle devrait dont être proposée au prix de 269 euros. On retrouve la mention « 2 Neufs à partir de 269,00 € » à droite de la capture d’écran.

Samsung semble préparer plusieurs déclinaisons de sa montre connectée en fonction notamment du format ou de la présence d’une lunette rotative. La Galaxy Watch 4 avec un format 40 mm serait ainsi le modèle le plus accessible. Le prix augmentera surement selon les matériaux ou le format souhaité.

La page vient également livrer quelques caractéristiques sur la montre connectée comme son écran de 1,2 pouce affichant 396 x 396 pixels, son processeur gravé en 5 nm — probablement l’Exynos W920 — les 16 Go de stockage, le 1,5 Go de mémoire vive ou la batterie de 247 mAh pouvant se recharger en 1h40.

Encore un peu de temps ? Découvrez les vidéos de présentation des Galaxy Watch 4 et des Galaxy Buds 2 de Samsung !