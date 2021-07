La Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2 de Samsung se dévoilent en vidéo

Durant le mois d’août 2021, Samsung prévoit de présenter ses prochains smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. L’évènement Unpacked de la firme sud-coréenne sera aussi l’occasion d’annoncer de nouveaux accessoires. Logiquement, nous devrions voir arriver les montres connectées Galaxy Watch 4 ainsi que les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2. Récemment, l’informateur Evan Blass a d’ailleurs présenté plusieurs vidéos de ces produits. L’occasion pour nous de découvrir leur design avant l’annonce officielle de Samsung.

Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 : à quoi s’attendre ?

En fin de semaine dernière, Evan Blass nous a fait le plaisir de révéler des vidéos des prochains accessoires pour smartphone de Samsung.

Pour commencer, le leaker a présenté deux GIF de la prochaine montre connectée Galaxy Watch 4 Active. Ces visuels 360 degrés nous permettent ainsi de découvrir la montre dans tous les angles et sous tous les coloris. Au programme : un boîtier en métal brillant argenté ou noir avec un bracelet noir, blanc ou argent. Selon les dernières rumeurs, trois tailles seraient proposées : 42 mm, 44 mm et 46 mm. Côté design, la montre connectée est très sobre avec un écran blanc, un cadrant rotatif et deux boutons sur la tranche droite.

Les Galaxy Buds 2 de Samsung ont aussi eu droit à de courts GIF de présentation de la part de l’informateur Evan Blass. Nous retrouvons ainsi un boîtier dans un coloris blanc et trois couleurs d’oreillettes : blanches, violettes et vertes. Un port USB-C permettra de recharger le boîtier et deux LED y seront présentes, une à l’intérieur pour l’autonomie des écouteurs et une autre à l’extérieur pour celle du boîtier probablement. Les oreillettes sont des intra-auriculaires. À l’intérieur, nous découvrons notamment deux petits trous suggérant la présence de microphone et ainsi d’une possible réduction de bruit active.