Où précommander la Nintendo Switch OLED au meilleur prix ?

Le mardi 6 juillet, Nintendo a annoncé l’arrivée de la console Switch OLED pour le 8 octobre 2021. Rapidement, quelques sites de commerce en ligne ont lancé les précommandes de la console. Afin d’en profiter, voici les liens d’achats pour acquérir la console à son meilleur prix.

Précommander la Nintendo Switch OLED en France

Pour l’instant, peu de sites permettent d’acquérir la nouvelle console de Nintendo : la Switch OLED. Il faut dire que la date de sortie est encore assez lointaine : le 8 juillet 2021. Afin d’être le premier à l’obtenir ce jour-là, les deux seuls sites proposant le produit en précommande pour le moment sont Cdiscount, la Fnac, Cultura, Auchan et Micromania, soit des plateformes n’ayant plus rien à prouver concernant leur sérieux.

La Nintendo Switch OLED est disponible à la précommande en France à un prix compris entre 349,99 € et 359,99 € :

Version néon : Cdiscount, Fnac, Cultura, Auchan et Micromania ;

: Cdiscount, Fnac, Cultura, Auchan et Micromania ; Version blanche : Cdiscount, Fnac, Cultura, Auchan et Micromania.

Quoi de neuf avec cette nouvelle Switch ?

Même si nous vous avons déjà fait une présentation de l’ensemble des changements opérés par la Nintendo Switch OLED, un petit rappel ne fait pas de mal. Pour commencer, sachez que cette nouvelle console ne modifie rien à la puissance de la console. Le même processeur Tegra X1+ gravé en 7 nm et présent sur le modèle 2019 de la Switch est ainsi présent. La grosse nouveauté se trouve au niveau de l’écran avec l’arrivée de la technologie OLED, mais aussi d’un écran plus de 7 pouces, contre 6,2 sur le Nintendo Switch classique.

L’arrière profite d’une nouvelle béquille améliorée prenant notamment l’ensemble de la longueur de la console. La partie audio est aussi annoncée comme plus performante. Le dock de cette nouvelle Nintendo Switch profite ensuite d’une nouveauté majeure : un port Ethernet. Une bonne nouvelle pour les personnes privilégiant les jeux en ligne. Pour finir, le stockage interne de la console est passé de 32 Go à 64 Go.