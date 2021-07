Le défi des Geeks : Des activités autour du Crosscall Core-X4

Mercredi 9 juin 2021, 11 h, nous arrivons au siège de Crosscall, situé à Aix-en-Provence. Accompagnés de plusieurs Youtubeurs, nous rencontrons l’équipe Crosscall qui nous suivra pour les prochaines 48 h. Le programme est encore secret, de nombreux rebondissements seront à venir. Après une rencontre avec différentes personnes de la société, dont Cyril Vidal, le président, nous faisons un détour par le laboratoire de test. Véritable musée de la torture pour téléphone, nous en apprenons plus sur les mesures effectuées pour valider la robustesse des téléphones.

Le défi des Geeks, kézako ?

Après cette brève introduction, laissez-moi vous parler plus en détail du défi des Geeks. C’est le fruit d’une étroite collaboration avec Crosscall et nous même, Le Café du Geek. Pour nous, l’idée est de mettre en avant une marque française, avec des valeurs portées sur l’écologie et la durabilité. Quant à Crosscall, c’est une très belle vitrine pour démontrer la fiabilité et l’utilité de leur smartphone en toute condition. Ici, nous aurons tout au long du séjour, un Core X4, l’un des derniers nés. Le séjour d’ailleurs, parlons-en. 24h dans le Verdon avec différentes activités de plein air axées autour du sport et de la survie.

Chaque activité permettra de gagner des points aux équipes. Nous avons 3 binômes constitués de Youtubeurs et d’un infiltré du Café du Geek. En commençant par la gauche nous avons Aurélien Fontenoy, triple vice champion du monde en VTT trial, sera le premier élément du team Green Storm. Sur la droite nous retrouvons les deux frères de la chaine JujuCams Life, Camille et Julien Boyer. De leur côté ils sont doubles champions du monde et vice champion du monde de voile et de paddle. Ils formeront la team éponyme : JujuCams.

Ensuite nous avons Thomas Deshayes, alias LeTomiBoy, un passionné de vidéo et de photos qui partage de nombreux tips sur sa chaîne. Il sera accompagné par André Martin, un youtubeur Tech qui vous tient au courant des dernières informations en rapport avec les nouvelles technologies. Ils formeront la Blue Whale team. Et pour finir sur le team Green Storm, nous retrouvons Jordy, alternant en communication chez Geek Media.

Premier jour de compétition

Dès notre arrivée dans le Verdon, les 3 binômes sont lâchés dans la nature à des endroits différents. Après quelques minutes d’attente, nous les contactons via X-Talk pour leur donner un code à rentrer dans l’application VisoRando. De là, il est l’heure de partir au plus vite afin de rejoindre le point d’arrivée. Ce dernier sera au bord de l’eau et un gros challenge les attend. En effet, ils devront construire un radeau avec deux sacs, une bâche et deux-trois autres choses. Ils devront se servir de ce radeau pour arriver jusqu’à une petite île afin de récupérer un petit sachet, à ne surtout pas mouiller ! Après ce périple, ils devront encore une fois utiliser l’application VisoRando afin de se rendre au dernier endroit de la journée : notre campement pour la nuit. Arrivés sur place ils devront faire preuve de patience afin d’allumer un feu ! Ce dernier nous permettra d’ailleurs de nous restaurer dans la soirée.

Pour ce premier jour d’activité du Défi des Geeks, le Crosscall Core-X4 aura été bien utile sur plusieurs tableaux. Le premier est sur le plan de la communication. Grandement facilité entre le staff et les équipes par l’application X-Talk, simulant un vrai talkie-walkie. Les binômes ont également pu compter sur l’application X-Sensors permettant, entre autres, l’utilisation d’une boussole. Cette dernière leur a bien servi durant les épreuves afin de suivre ou de relever un azimut. Autre fonctionnalité très utile lors de l’épreuve du radeau : la désactivation du tactile dans le mode photo. Il devait en effet prendre un QR Code en photo. Même waterproof, un téléphone dans l’eau rend difficile l’utilisation du tactile. Avec la désactivation du tactile, aucun souci à ce niveau-là. L’utilisation d’une simple touche physique permettra donc la capture de la photo sans soucis.

Après une nuit sous les tipis, les binômes ont à peine le temps de prendre un petit déjeuner que la compétition reprend. Un code VisoRando leur est donné afin qu’il aille chercher une mystérieuse enveloppe. Dans cette dernière, une loupe et des instructions leur permettant de récupérer un code. Ce code sera utile afin de leur permettre de déverrouiller leur vélo électrique pour la suite de la compétition. Bien entendu, Aurélien Fontenoy, partira avec un handicap sur cette épreuve : il partira en vélo musculaire ! Cette partie en vélo leur permettra d’utiliser l’un des accessoires Crosscall : le X-Bike. Cela leur permettra de garder un œil sur VisoRando, tout en roulant.

La suite et fin de la compétition du Défi des Geeks se tiendra en deux épreuves. La première de l’après-midi est une épreuve « À l’aveugle ». Un compétiteur part dans la nature tandis que le second le guide via X-Talk encore une fois. L’objectif étant de guider le premier jusqu’à un endroit spécifique afin de prendre en photo un QR Code afin de marquer des points. Pour finir, c’est à l’eau que toute l’équipe finira. Cette fois-ci, même le staff Crosscall participera à l’activité : du rafting. Après avoir enfilé nos combinaisons (l’eau est à 13° !), nous partons pour une belle descente. Nous avons bien entendu gardé nos Core-X4 sur nous.

Et le gagnant dans l’histoire ?

C’est sur cette dernière activité que nous finissons notre séjour dans le Verdon, pour un retour à Aix-En-Provence. Une dernière activité était prévue, du rappel dans les Gorges du Verdon, mais le temps nous aura manqué. Il est donc l’heure de se reposer et de procéder à la remise du prix. Pour cette dernière, je vous laisse aller voir les vidéos des différents binômes. Au delà de connaitre le vainqueur, vous pourrez avoir un meilleur rendu de l’ambiance et des différentes épreuves. Vous retrouverez ci-dessous les vidéos de chaque youtubeur :

