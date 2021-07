Microsoft Office profite d’une nouvelle interface, voici comment en profiter

Microsoft n’en a pas fini d’annoncer des nouveautés pour les prochains mois. Pour accompagner Windows 11, une refonte de l’interface a été opérée sur la célèbre suite bureautique Office. Dès à présent, les utilisateurs faisant partie du programme Office Insider peuvent en profiter gratuitement. Découvrez comme en profiter facilement dans notre article.

Word, Excel, PowerPoint, Outlook… profitent d’une nouvelle interface

Récemment, Microsoft présentait Windows 11 et lançait la première bêta de son nouveau système d’exploitation via le programme Windows Insider. Outre cette refonte majeure, la suite bureautique Microsoft Office a aussi eu droit à un petit rafraichissement, principalement au niveau du design. De ce fait, nous pouvons retrouver une interface plus épurée avec des fenêtres aux bords arrondis ainsi qu’au niveau du bandeau d’en-tête. Il serait même possible que ce dernier soit remplacé à l’avenir par une barre de commande flottante. Pour accéder à la nouvelle interface de Word, Excel, PowerPoint, Outlook…, il faudra passer par le programme Office Insider.

Installer la version bêta de Microsoft Office

Intéressé par les nouveautés visuelles de Microsoft Office ? Pour profiter de la nouvelle interface, il vous faudra alors vous inscrire au programme Office Insider. Pour l’inscription, il sera nécessaire de choisir le système d’exploitation sur lequel vous souhaitez accéder à la bêta, mais aussi sélectionner le Canal Beta.

Dès lors, vous devriez pouvoir télécharger la nouvelle version d’Office en relançant un des logiciels de la suite ou en ouvrant l’application Office tout simplement. Après installation, une nouvelle icône fera son apparition dans l’interface des logiciels Microsoft Office. Prenant la forme d’un mégaphone, un clic dessus permettra d’activer ou désactiver la nouvelle interface.

En profitant de la bêta d’Office via le programme Insider, sachez que vous pouvez partager vos retours concernant cette version auprès de Microsoft. L’occasion pour vous de partager les possibles bugs d’affichage et de fonctionnalités inhérents à cette version.