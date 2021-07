Urbanista dévoile Seoul et Lisbon, deux nouvelles paires d’écouteurs abordables

Durant le mois de juillet 2021, Urbanista prenait le temps de dévoiler le premier casque Bluetooth avec recharge solaire. L’entreprise suédoise est désormais de retour avec de nouveaux écouteurs sans fil abordables. Nous retrouvons ainsi une paire d’oreillettes discrètes du nom de Lisbon, mais aussi des intra-auriculaires plus classiques se prénommant Seoul.

Urbanista Lisbon : des écouteurs sans fil sans les tiges

Là où le design des écouteurs sans fil est assez similaire chez l’ensemble des fabricants. Urbanista vient de faire un petit tour de force avec des oreillettes de type AirPods, mais sans les tiges. Les Lisbon sont ainsi très discrets une fois dans l’oreille grâce à leur design de type bouton. Sauf si vous avez choisi un des coloris punchy proposés. Les écouteurs se déclinent en effet en vert mentholé, rose blush, corail, jaune crème et noir. Des contrôles tactiles sont disponibles pour gérer la musique, répondre à des appels ou encore utiliser Siri ou Google Assistant. Côté fiche technique, sachez que nous retrouvons dans chaque écouteur un transducteur de 10 mm, un support des codecs Bluetooth classiques (AAC et SBC), une autonomie de 9 heures sur une charge et 27 heures avec le boitier. Pour finir, le prix est tout comme le design, mini, : 49,90 euros.

Urbanista Seoul, des intra-auriculaires plus classiques

Les Seoul sont les autres écouteurs annoncés par Urbanista. Disponibles en bleu électrique, pourpre vibrant, noir et blanc, les intra-auriculaires profitent encore une fois de transducteur de 10 mm et une prise en charge des codes AAC / SBS. L’entreprise se concentre avec ce modèle sur un point précis : la latence audio. Cette dernière est de seulement 70 ms. Une autonomie de 8 heures sur une seule charge et de 32 heures avec le boitier est annoncée. Prix des Seoul : 89,99 euros.

Les deux paires d’écouteurs sont d’ores et déjà disponibles à la précommande sur le site officiel d’Urbanista.

