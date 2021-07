Un tiers du trafic internet en France provient de Netflix et Google

Le trafic internet en France vient d’être mis en lumière par l’Arcep (l’Autorité de régulation des communications électroniques). Publié le 7 juillet 2021, le nouveau rapport permet notamment de constater les tendances du dernier semestre 2020. Sans grande surprise, le site de SVOD Netflix est en tête avec à ses côtés Google. D’autres services sont aussi en forte progression.

Les dernières informations autour du trafic internet en France

À travers son nouveau rapport, l’Arcep nous apporte plusieurs détails sur l’utilisation d’internet par les Français. Pour commencer, nous apprenons que Netflix profite de 20 % du trafic internet en France durant le dernier semestre 2020. Google suit péniblement le service de streaming américain avec 13 %, suivi de 10 % par Akamai et Facebook. Amazon prend de son côté la cinquième place avec 5 % du trafic. De ce fait, l’Autorité de régulation des communications électroniques souligne que « l’écart se creuse entre le volume de trafic provenant de Netflix et celui des autres fournisseurs de contenu ». L’autorité souligne stout de même une certaine baisse de trafic concernant le service de SVOD. Il avait en effet atteint 23 % du trafic français durant la fin de l’année 2019.

Au total, nous pouvons constater que quatre entreprises / groupes se partagent « 50 % du trafic vers les clients des principaux FAI en France ». Les années précédentes, Netflix, Google, Akamai et Facebook comptabilisaient cependant 55 % du trafic internet en France en 2019 et 53 % en 2018. L’Arcep constate ainsi « une concentration de plus en plus nette du trafic entre un petit nombre d’acteurs dont la position sur le marché des contenus est renforcée ».

Dans le reste du top 20, nous pouvons notamment retrouver Twitch, canal+, Microsoft ou encore Apple. Plusieurs concurrents d’Akamai sont aussi présents. Pour rappel, ces entreprises sont des CDN ayant pour rôle de mettre en cache des contenus régulièrement demandés sur internet par les internautes afin d’afficher plus rapidement des pages web.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité : Google supprime 9 applications Android volant des identifiants Facebook !