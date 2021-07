Google supprime 9 applications Android volant des identifiants Facebook

Tous les jours, Google fait le tri des applications dans sa boutique d’applications pour smartphones Android : le Play Store. Une tâche amplement nécessaire étant donné que de nombreuses applications ponctionnent des informations personnelles pouvant mener au vol de divers identifiants de connexion. Cette fois-ci, la firme de Mountain View a éjecté 9 applications volant les identifiants Facebook des utilisateurs.

Le 4 juillet 2021, Google a annoncé le retrait de 9 applications Android du Play Store. La raison de ces suppressions est simple : de multiples tentatives de piratages d’identifiants de comptes Facebook. Les chercheurs en cybersécurité de Dr. Web, un antivirus pour ordinateur et smartphones Android, soulignent en effet que des actions malveillantes ont été détectées sur certains logiciels. Voici la liste des 9 applications supprimées du Play Store par Google : Rubbish Cleaner ; PIP Photo ; Processing Photo ; Horoscope Daily ; Horoscope Pi ; Lockit Master ; App Lock Keep ; App Lock Manager et Inwell Fitness. Certaines d’entre elles cumulaient notamment plus de 5,8 millions de téléchargements.

Selon les dires de Dr. Web, les applications précédemment citées comportaient des chevaux de Troie. Comportant toutes des publicités par milliers, elles proposaient de se connecter à un compte Facebook pour supprimer l’ensemble des annonces publicitaires. Une page de connexion Facebook officielle s’ouvrait ainsi. Cependant, cette dernière était infectée par l’application, ce qui permettait aux personnes d’intercepter les identifiants. En fonction des services, les chevaux de Troie prenaient les dénominations suivantes : Android.PWS.Facebook.13, Android.PWS.Facebook.14, Android.PWS.Facebook.15, Android.PWS.Facebook.17, Android.PWS.Facebook.18.

Après avoir averti Google de ses applications malveillantes, la firme américaine a décidé leur suppression, mais aussi le bannissement des développeurs ayant créé ses logiciels. Une réactivité des plus exemplaires de la part de Google qui s’active de plus en plus pour rendre son Play Store plus sûr et informer les utilisateurs des données personnelles récoltées par les applications installées sur leur smartphone.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité : Stadia est disponible sur Android TV et le Chromecast avec Google TV !