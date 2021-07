Microsoft prépare l’arrivée de son offre de PC dans le cloud

Les mois passent et Microsoft reste assez silencieux sur son projet de cloud computing. Même si l’attente commence à être longue, quelques indices et informations nous font aujourd’hui penser que le PC dans le cloud est en approche et sera bientôt dévoilé par la firme de Redmond.

Récemment, Microsoft a fortement fait parler de lui. Que ce soit lors de l’E3 2021 aux côtés de Bethesda ou encore avec la présentation de Windows 11, l’avenir de la firme américaine semble tout tracer. Cependant, un sujet intéresse particulièrement Microsoft : le cloud. Il suffit pour cela simplement de se replonger une semaine en arrière avec l’arrivée de Xbox Cloud Gaming (xCloud) sur les iPhone, iPad, Mac et PC sous Windows 10. Nous savons aussi depuis plusieurs mois que l’entreprise développe un PC dans le cloud. L’arrivée de cette offre, similaire à Shadow, mais avec une configuration plus légère, serait imminente.

Le PC dans le cloud de Microsoft arrive dans quelques semaines

D’ici à deux semaines, l’offre de PC dans le cloud de Microsoft devrait être connue. L’entreprise américaine va en effet tenir du 14 au 15 juillet son évènement Microsoft Inspire, une conférence annuelle à destination de ses partenaires. C’est en tout cas ce que prédit un informateur réputé du nom de Walking Cat sur Twitter.

Deschutes (Cloud PC) announcements => Inspire — WalkingCat (@_h0x0d_) July 3, 2021

À titre d’information, l’offre de PC dans le cloud de Microsoft consiste à proposer des PC dans le cloud aux entreprises afin de permettre aux employés de streamer un ordinateur tournant sous Windows. Durant le mois de novembre 2020, nous avions entraperçu de premières informations concernant les configurations proposées par Windows : Medium (2 vCPU, 4 Go de RAM et 96 Go de SSD), Heavy (2 vCPU, 8 Go de RAM, 96 Go de SSD) et Advanced (3 vCPU, 8 Go de RAM).

Pour accéder à ces ordinateurs, les clients pourraient s’y connecter grâce à l’application Microsoft Remote Desktop. À travers cette démarche, la firme de Redmond pourrait ainsi entrer en concurrence avec un marché comportant deux acteurs principaux : Citrix et Amazon WorkSpace. Reste maintenant à savoir le positionnement tarifaire et les avantages qu’apportera Microsoft avec cette solution de PC dans le cloud. L’évènement Inspire le 14 juillet viendra probablement nous éclairer sur le sujet.