Free : l’annonce de demain concerne la subvention des téléphones

La sauce continue de monter avant l’annonce du 6 juillet récemment annoncée par Free. Le célèbre opérateur briseur de prix vient en effet de publier une première vidéo de teasing permettant d’entrevoir le sujet de demain. Au programme, on retrouve comme prévu la « transparence », mais Xavier Niel précise que cela concernera la subvention des téléphones portables.

Free ne fait jamais les choses à moitié. Aux dernières nouvelles, l’opérateur historique a tout de même offert 6 mois d’abonnement à Disney+ pour ses abonnés Freebox Mini 4K et lancé une offre pour les entreprises, Free Pro, avec la fibre optique et un forfait 5G à seulement 33,99 euros par mois. Maintenant, l’opérateur compte s’attaquer à un sujet qui lui tient à cœur : la subvention des smartphones.

La subvention des téléphones, un combat récurrent de Free

Le monde de la téléphonie mobile est assez perfide, notamment lorsqu’on veut acheter un nouveau smartphone. Si vous n’êtes pas un adepte de l’achat au prix coûtant d’un téléphone, vous allez surement souscrire un forfait avec engagement auprès de votre opérateur à un prix exorbitant permettant de financer progressivement l’achat du dernier iPhone, Galaxy S ou autre modèle haut de gamme, voire milieu de gamme. Tout comme un crédit, vous remboursez ainsi progressivement votre appareil avec des frais supplémentaires en payant cette fois-ci mensuellement votre forfait.

Face à ce fait, Free a déjà intenté des actions en justices auprès des autres opérateurs en annonçant que les appareils vendus à prix réduit contre des forfaits avec engagement s’apparentent à des crédits à la consommation déguisés. L’opérateur avait ainsi gagné un procès contre SFR en 2018, et un litige est en cours avec Orange et Bouygues Telecom. En novembre 2020, Xavier Niel annonçait ainsi à propos de cette pratique : « Il faut y mettre fin ou a minima forcer la transparence en distinguant le prix du terminal et le prix du service. Les consommateurs, la balance commerciale et l’environnement en profiteront. Il est nécessaire d’éviter aux abonnés de payer un abonnement coûteux alors que leur mobile a été complètement remboursé ».

Le 3 juillet, Free entamait une nouvelle attaque avec l’arrivée d’une annonce autour de la « transparence » pour le 6 juillet. Aujourd’hui, nous savons désormais que le sujet de cette dernière concerna la subvention des smartphones. Un très réussi teasing vidéo sur Twitter nous permet ainsi de l’apprendre par le biais d’une mise en scène humoristique avec Xavier Niel dans le rôle de Sharon Stone. On vous laisse en profiter ci-dessous.