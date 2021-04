Freebox Mini 4K : profitez de Disney+ gratuitement pendant 6 mois

Les abonnés Freebox Delta et Pop, en décembre dernier, avaient pu bénéficier d’une offre proposant Disney+ gratuitement. Cette fois, les abonnés Freebox mini 4K pourront profiter de 6 mois d’abonnement gratuit au service de SVOD.

Disney + : 6 mois gratuits puis 8,99 € par mois

Un cadeau qui ravira petits et grands. Free annonce par mail à ses abonnés Freebox mini 4K qu’ils peuvent désormais bénéficier de six mois offerts à Disney+, sans engagement. En effet, d’après plusieurs retours de clients, Free vous offre 6 mois d’abonnement à la plateforme de SVOD. Seul le lien envoyé par email par Free serait valable afin de pouvoir profiter de cette offre. Pour rappel, Free offrait déjà 6 mois d’abonnement à la plateforme aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta en décembre dernier.

L’offre permettait aux abonnés Freebox Pop et Delta de découvrir les contenus Disney+, accessibles directement depuis la télévision. Un cadeau qu’il offre dès à présent aux abonnés Freebox Mini 4K qui peuvent également y accéder à titre gratuit pendant 6 mois. Au delà, le tarif mensuel de l’abonnement Disney+ passera à à 8.99 €.

Pour rappel, Disney+ bénéficie d’un catalogue assez large composé de contenus en tous genres issus de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars ou encore de National Geographic. Enfin, les abonnés Freebox peuvent accéder à l’intégralité des contenus sur une télévision reliée à la mini 4K et sur leurs périphériques préférés (smartphones, tablettes, consoles de jeux…) avec un accès jusqu’à 4 écrans simultanément.

Intéressé par Disney+ ? Sachez que le dernier film d’animation Raya et le dernier dragon arrivera directement sur la plateforme de streaming !