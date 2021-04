Fitbit Luxe lance un nouveau bracelet premium et design

Ceux qui avaient peur de voir Fitbit disparaître dans l’ogre Google peuvent être rassurés. La marque est toujours bien présente et active. Après une Sense une Smartwatch de qualité, Fitbit revient avec bracelet connecté premium. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques jours. La société américaine vient de confirmer officiellement la sortie de la Fitbit Luxe.

Fitbit Luxe, le bracelet premium

Le nom est clair, ce bracelet mise vraiment sur le design et les belles finitions. La Fitbit Luxe possède un écran Amoled couleur. Ce dernier est tactile, il mesure 0,74 pouce et offre une définition de 124 x 206 pixels. Le cadre comme la Sense est en acier inoxydable. Fitbit proposera un très large choix de bracelet pour que chacun puisse trouver le modèle qui lui correspond.

Comme nous l’avait indiqué le représentant de la marque, Fitbit souhaite offrir des produits axés sur la santé et le suivi de l’hygiène de vie. Leurs nouveaux équipements sont développés pour vous aider à suivre au moi vos constantes santés.

La Fitbit Luxe peut suivre en continu votre rythme cardiaque, votre saturation en oxygène dans le sang, la température de la peau ou bien encore la qualité de votre sommeil. Combiné à l’application qui gère votre poids, votre alimentation, votre hydratation et beaucoup plus avec l’option Fitbit Premium. Bref vous avez tous les outils pour vous reprendre en main.

Luxueux et connecté

La Fitbit Luxe est bien sûr ultra connectée. Avec cette dernière vous pourrez suivre vos notifications, appels ou autres fonctions. Le bracelet n’embarque pas de puce GPS, pour vos sorties running, il faudra conserver votre smartphone. Par contre, elle propose une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur. Elle pourra ainsi accompagner les adeptes des longueurs de piscine. Pour compléter le tout, Fitbit annonce une autonomie allant jusqu’à cinq jours.

La Fitbit Luxe est accessible dès à présent en précommande sur le site officiel de la marque et chez les principaux revendeurs agréés. Son prix commence à 149 € et peut aller jusqu’à 199 € pour l’édition co-brandé avec le joaillier gorjana.