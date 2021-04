L’Epic Games Store profite de nouvelles applications Windows 10 (Discord, Brave…)

L’Epic Games Store accueillera 5 nouvelles applications. Une page sera créée spécialement pour accueillir les applications. Vous pourrez, dès à présent, télécharger la boutique de jeux itch.io et le navigateur libre Brave.

Depuis quelques mois, Epic Games Store dépense sans compter pour rester dans la course et concurrencer Steam. La firme américaine a intégré plusieurs applications, autre que des jeux, dans son catalogue, à l’instar de Spotify. En avril, cinq nouvelles applications rejoindront le store.

Le futur d’Epic Games Store se joue maintenant

L’intégration de Spotify à un volet d’applications directement accessible sur l’Epic Games Store n’était pas un cas isolé. La firme compte bien miser sur cette nouvelle page d’applications pour concurrencer Steam. À ce jour, cette stratégie commerciale permet de proposer l’application de communications en ligne Discord. N’étant pas disponible sur le Windows Store, Epic joue une carte stratégique.

Cette intégration n’est pas sans rappeler le refus par Discord concernant l’offre de rachat de Microsoft, pour une « modique » somme de 12 milliards d’euros.

Le catalogue d’applications compte aussi le navigateur Brave. Vous pourrez aussi profiter de « la boutique de jeux indépendants sans DRM Itch.io » et y accéder directement via l’Epic Games Store. Et enfin, pour compléter le catalogue, trois autres applications s’intègrent sur le Store. « L’appli de radio en streaming iHeartRadio (uniquement en Amérique du Nord) ; le générateur de modèle 2D à 3D KenShape et l’application de peinture numérique Krita« .

Dans son communiqué de presse, Epic Game Store indique l’ajout futur de nombreuses applications. Si cela se concrétise, son Store d’applications sera un concurrent sérieux à Windows Store. Plusieurs applications refusent d’intégrer le Windows Store, à l’image de Zoom ou de Chrome.

Le créateur d’Epic Games, Tim Sweeney, s’est dit défendre de longue date un modèle plus ouvert pour les applications sur Windows. Pour encourager les développeurs à intégrer la plateforme Epic, aucune commission ne sera récupérée sur les achats effectués au sein des applications de son Store. Cette initiative a sans doute convaincu Discord et itch.io d’intégrer Epic.