Parrot et High Lander renforcent l’automatisation des drones Anafi

Parrot a annoncé un partenariat avec High Lander : une entreprise qui fournit aux flottes de drones un vol autonome, un contrôle intelligent de l’espace aérien. Grâce à sa plateforme Mission Control, les professionnels pourront utiliser au mieux leurs drones Anafi.

Mission Control : un tableau de bord intuitif sur Android et iOS

Les drones Parrot ANAFI et Anafi USA intègrent le logiciel Mission Control de High Lander. Ceci étant, les professionnels peuvent désormais profiter des meilleures fonctionnalités de leurs drones. En effet, ce tableau de bord facile à utiliser améliore l’efficacité des missions et l’automatisation.

« Parrot s’efforce continuellement de fournir à nos utilisateurs professionnels des capacités étendues – leur permettant d’adapter rapidement l’exploitation de leurs drones à leurs besoins évolutifs et urgents. L’automatisation et l’intelligence des drones sont au cœur de nos développements de produits et de logiciels. Ce nouveau partenariat avec High Lander représente une nouvelle étape vers l’amélioration des capacités d’automatisation et de contrôle de nos drones. » Jérôme Bouvard, Directeur des Partenariats Stratégiques chez Parrot.

Une aide précieuse des Anafi pour les services de secours

Le constructeur Parrot s’est associé à l’éditeur de logiciels High Lander pour faciliter les missions réalisées avec des drones Anafi. L’outil Mission Control de High Lander permet de préparer des vols pour des flottes d’Anafi. La télémétrie en temps réel diffuse des informations aux intervenants au sol pour accompagner les missions. Le retour vidéo live offre une assistance pendant le déploiement des secours pour plus d’efficacité.

L’interface intuitive du logiciel, associée à la facilité d’utilisation et au déploiement rapide du drone ANAFI USA, offre plus de sécurité aux secouristes et permet également une intervention plus rapide dans les moments critiques.

L’Anafi USA

Des missions de surveillance et de mapping

Mission Control permet aussi de préparer des plans de vol automatisés pour des missions de surveillance, de générer des cartes en 2D et des modèles en 3D, ainsi que de tirer parti des caméras thermiques et du zoom des Anafi. L’application High Lander Pilot est disponible sur iOS et Android pour les Anafi et Anafi USA.

Ensuite, pour les missions de surveillance et de mapping, les opérateurs peuvent profiter de modes de contrôle améliorés, notamment « Path ». Ce mode permet de définir un plan automatisé comprenant plusieurs points d’intérêts, des paramètres télémétriques, de gimbal et de chargement. Enfin, le capteur thermique FLIR Boson intégré au drone Parrot ANAFI USA et le puissant zoom 32x permettent d’identifier rapidement les anomalies thermiques et les points chauds jusqu’à une altitude de 40 mètres.

High Lander travaille avec des services de police, des bureaux de shérif, des casernes de pompiers et des services forestiers. 12 clients actifs pourront désormais utiliser les drones ANAFI USA et ANAFI de Parrot dans leurs flottes.

