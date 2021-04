iOS 15 : des nouveautés pour l’écran de verrouillage et les notifications sur iPad

Plusieurs nouveautés d’iOS 15, qu’Apple présentera à la WWDC le 7 juin, ont été dévoilées par Bloomberg. Cela comprend du changement pour l’écran de verrouillage, les notifications et de nouvelles options de confidentialité.

L’iPad aurait droit à un nouvel écran d’accueil

Mark Gurman a publié sur Bloomberg quelques rumeurs sur des nouveautés à venir pour iOS 15 et iPadOS 15. Pour rappel, Apple présentera ces deux mises à jour lors de la WWDC de juin, pour une sortie à l’automne.

Les iPad gagneraient un nouvel écran d’accueil similaire à celui des iPhone sous iOS 14. On devrait pouvoir y placer des widgets n’importe où et même remplacer entièrement la grille d’apps inchangée depuis la sortie de la première tablette en 2010 par des widgets. On peut imaginer que l’on retrouverait aussi la bibliothèque d’apps, qui permet d’accéder à l’ensemble des apps installées sur un iPhone.

C’est la seule nouveauté spécifique à l’iPad évoquée dans cette rumeur et on espère bien que ce ne sera pas la seule.

Une gestion personnalise des notifications

Autre changement, un nouveau menu dédié aux notifications ferait son apparition dans iOS 15 et iPadOS 15. On pourrait alterner entre le mode normal, le mode travail, le mode au volant, le mode sommeil et d’autres modes personnalisés. Chaque preset aurait ses particularités au niveau des notifications. Par exemple, les notifications seraient toutes coupées la nuit, activées que pour certaines au travail… L’utilisateur aurait le choix de tout personnaliser. Ce nouveau menu serait accessible dans le centre de contrôle et sur l’écran verrouillé. Il s’agit d’un mode ne pas déranger amélioré.

Dans certains modes, l’utilisateur pourrait aussi programmer des réponses automatiques aux messages. Ce n’est possible qu’en mode conduite aujourd’hui.

Apple apporterait des changements à iMessage

Enfin, Mark Gurman croit savoir que des mises à jour sont à attendre pour iMessage, la messagerie instantanée maison. Peu de détails à ce sujet, mais l’idée serait de se rapprocher de ses concurrentes plus sociales, comme WhatsApp. Le site prévient que ces nouveautés en sont à un stade peu avancé de développement et qu’elles pourraient très bien être décalées à une mise à jour ultérieure du système.

On a eu assez peu de rumeurs sur iOS 15 pour le moment. La première bêta de la mise à jour devrait être disponible le 7 juin, après la WWDC. Des nouvelles versions mineures de macOS, watchOS et tvOS seraient aussi au programme.

Envie d’en savoir plus sur les iPad ? Découvrez les nouveaux iPad Pro M1 !