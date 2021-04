Test – TRUST GXT 960 et GXT 877 : le gaming haut en couleur

Un clavier mécanique Trust GXT 877 Scarr et sa souris filaire GXT 960 font la liaison parfaite entre le plaisir du jeu et le confort d’utilisation. Avec sa gamme de produits GXT, Trust s’implante davantage dans le domaine des périphériques gaming. Son clavier mécanique GXT 877 RGB intègre des matériaux de qualité, aluminium et plastique. Pour sa souris GXT 960 RGB, Trust continue dans sa gamme de souris filaire. Pour autant, la qualité des matériaux, et le confort d’utilisation sont bien présents.

TRUST GXT 877 Scarr : sa fiche technique complète

Modèle Trust Scarr GXT 877 Nombre de touches 104 Nombre d’activations des switchs 50 millions Type de switchs Linéaires Couleur des switchs Rouge Pression d’activation 45 grammes Course des switchs 4 mm Longueur du câble 1,8 m Poids 970 grammes

Un design à la Trust Gaming

Dès le déballage du clavier, on reconnaît immédiatement la qualité de fabrication des produits Trust Gaming. Rien à voir avec les claviers classiques, le Scarr GXT 877 est le clavier gaming par excellence.

Pour les matériaux de fabrication, le GXT 877 est fait en un aluminium effet brossé brillant, qui est vraiment très beau, et rend très bien dans un setup gaming. Le câble d’une longueur très confortable de 1,80 m est tressé, résistant, de quoi le rendre discret, mais avec style. Vous n’aurez pas de report de prise USB sur le clavier, puisqu’il se connecte via un seul port USB. Pour tous les passionnés de rangements filaires, le clavier Trust est équipé de 3 gouttières au dos du clavier pour introduire et diriger le câble. Alors, il est très simple de diriger et de ranger le câble tant sur le bureau, que lors du transport. Son corps en aluminium s’accorde avec les touches en plastique de qualité.

À noter que le clavier GXT 877 est vendu en format QWERTY, qui ne gêne en rien l’usage quotidien. Vous pouvez échanger les touches de places pour le transformer en AZERTY. Une petite pince en plastique blanche est fournie avec le clavier et permet un changement de switchs très simplement et en toute sécurité. Trust Gaming fournit 4 switchs flèches blanches et 4 switchs non marqués. Le GXT 877 est équipé d’un pavé numérique.

Le clavier mécanique Trust GXT 877 Scarr à l’usage

Après une installation rapide, il est obligatoire de lire le petit guide d’usage. Le clavier dispose de plusieurs options. Trois positions d’utilisations sont disponibles pour adapter le clavier à votre usage, sans pied, avec les petits pieds ou les grands. Pour ce test, les pieds se sont rendus très stables et confortables sur la hauteur. Dès que les pieds sont réglés, il ne vous restera plus qu’à retirer la petite pince de son logement pour pouvoir échanger vos touches et modifier les emplacements des switchs.

Des switchs rouges linéaires efficaces

Le clavier mécanique GXT 877 est équipé de switchs rouges linéaires, avec une force d’activation de 45 grammes. Ces switchs rouges sont silencieux et plus confortables à l’usage que des switchs bleus. La réponse de frappe est immédiate et très réactive. Les switchs sont garantis par Trust pour 50 millions d’activations, de quoi durer quelques années avant de voir une prémisse de dommage apparaître sur une touche.

Après quelques minutes d’adaptation, écrire sur le Trust Scarr est un plaisir. Confortable et ergonomique, ce clavier est fait pour durer. Il accompagnera vos parties gaming et vos activités pendant un moment sans aucun doute. Ces switchs rouges offrent une résistance à la frappe.

Vous obtiendrez un beau bruit de touche mécanique, bien loin des claviers silencieux. Il est bien de rappeler que le Trust Scarr GXT 877 est un clavier orienté gaming. Il remplit largement son utilité et rend l’usage très confortable, sûrement à cause de sa course de 4 mm. Le clavier Trust dispose d’une technologie anti-ghosting et d’un mode « Gaming ». Ce dernier évite d’activer une touche par erreur. Une technologie intéressante, mais pas sans faille. Quelques erreurs de touches « ghost » sont apparues. Une touche FN (fonction) permet d’activer les fonctionnalités supplémentaires de certaines touches. Les touches F1 à F11 peuvent être utilisées comme touches multimédias. Vous pourrez aussi verrouiller la touche Windows, pour ne pas la déclencher en plein jeu par erreur.

Des fonctionnalités RGB et rétroéclairage

La configuration du clavier Trust Scarr GXT 877 est très simple. Seulement 7 modes préenregistrés, sans avoir la possibilité d’en configurer d’autres. Le paramétrage se fait ligne par ligne. Les couleurs de fond des lignes prennent en charge le blanc, rouge, orange, vert, bleu et violet.

Le Trust GXT 877 propose 7 modes d’effet lumineux. Vous aurez le choix entre la « respiration », les touches s’allument et s’éteignent progressivement. L’allumage permanent, le mode éteint, l’activation touche par touche, le rétroéclairage ligne par ligne en forme de zigzags, et enfin, le mode d’activation des touches de jeu uniquement. Ce dernier mode fait illumine les touches de jeux, W, A, S, et D.

Le clavier mécanique Trust Scarr GXT 877 est sans aucun doute tourné vers le gaming. La souris Trust GXT 960 Graphin complètera parfaitement votre setup lumineux.

Trust GXT 960 Graphin, une souris ultralégère RGB

Avec son design alvéolé, la GXT 960 s’accorde parfaitement avec le clavier mécanique gaming Scarr GXT 877 de Trust. Ce duo est conçu pour s’adapter à votre ergonomie. La souris GXT 960 vous accompagnera pour de longues années de gaming.

Trust GXT 960 : la fiche technique

Nom GXT 960 GRAPHIN Dimensions 126 x 63 x 40 mm Eclairage LED RGB Boutons 5 boutons programmables (et une molette) Capteur Optique Résolution 200 à 10 000 DPI Fréquence d’échantillonnage réglable jusqu’à 1000 Hz Connexion USB, câble de 180 cm (tressé) Compatible Windows 10, 8 ou 7

Chrome OS Poids 74 g (sans câble) et 106 g (complet)

Dès sa prise en main, le design de la GXT 960 présente une surface alvéolée. Son ergonomie s’adapte rapidement et présente une bonne tenue en main. Les alvéoles ne se sentent pas. Son câble tressé zéro traction mesure 180 cm. Il assure des mouvements en souplesse. La GXT 960 Graphin possède deux boutons sur le côté, paramétrable, et un au-dessus.

Après l’avoir branché sur une prise USB, il faudra installer le logiciel maison Trust Gaming. Ce dernier vous donne accès à tous les réglages de la souris. Vous pourrez configurer 12 profils différents et totalement paramétrables. Avec le bouton du dessus, n°6, vous pourrez choisir entre les différents profils, et adapter la résolution de 1 000 à 10 000 DPI. Le jeu de couleurs s’adapte aussi directement via le profil, ainsi que la vitesse, et le sens de mouvements des couleurs. Vous pourrez aussi paramétrer la sensibilité, la vitesse de scrolling, et celle du double-clic. Enfin, vous pourrez définir la fréquence d’échantillonnage de 125 à 1 000 Hz.

Conclusion

Le clavier Trust Scarr GXT 877 dispose d’un corps en aluminium et des touches haut de gamme. La conception du clavier vise une utilisation gaming avancée. Trust a su concevoir un clavier mécanique réactif avec un design acier brossé haut de gamme et un rétroéclairage RGB.

Cette belle réussite va de pair avec la souris gaming Trust GXT 960 Graphin. Trust Gaming a conçu une souris réactive, magnifique avec ses couleurs RGB, et surtout paramétrable à volonté. Son poids est un avantage particulier, surtout dans cette gamme de prix.

Produit disponible sur Trust Gaming GXT 877 Scarr mechanische Tastatur, kabelgebunden, lineare Switche

Voir l'offre 85,59 €

Produit disponible sur Trust Gaming GXT 960 Graphin Souris Gamer Ultra-Légère avec Éclairage RGB (74 g, Jusqu’à 10 000 PPP, Éclairage Personnalisable, Câble tressé zéro Traction) Noir

Voir l'offre 17,85 €