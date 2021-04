Test – Trust Souris OZAA : ergonomique et silencieuse

Depuis peu, Trust, spécialiste en périphériques gaming, a pris le virage du haut de gamme à prix compétitif. En proposant de nouveaux claviers performants ou de nouvelles souris abordables, Trust arrive à allier le confort à la performance avec son nouveau modèle de souris ergonomique et silencieuse, la Ozaa.

Fiche technique

Modèle Trust Ozaa Poids 99 grammes Boutons 6 Click silencieux Oui Batterie rechargeable Oui DPI ajustable Oui ; 800, 1200, 1600, 2400 dpi Type de capteur optique Connexion Wi-Fi – 10 mètres

Le design de la Trust Ozaa

Pour cette unboxing, la couleur de la Trust Ozaa attire l’œil. D’un bleu sans reflet, elle s’incorpore facilement dans le champ de travail. Il faut dire que la Ozaa n’est pas comme les autres souris sans-fil. Elle est profilée pour s’adapter parfaitement à la main d’un droitier uniquement.

Une prise en main naturelle et confortable. Vous n’aurez pas l’impression de gérer une souris volumineuse, et pourtant, elle ne laisse aucun doute, elle est taillée pour durer.

Conçue dans un plastique téflon très doux, mais résistant. Elle a été transportée un peu partout dans un sac à dos, a connu tous les recoins du bureau, et toujours aucune trace. Composée d’un plastique lisse pour le dessus, vous pourrez compter sur son profilage pour s’adapter complètement à votre main. Ses renforts de côté, où le pouce et l’auriculaire viennent se loger naturellement, font place à une surface grip adhérente.

Large de 7,7 cm, et longue de 11,8 cm, Ozaa prend place très naturellement dans votre main. Vous aurez la place pour y installer vos doigts, tout en assurant une utilisation optimale.

La Trust Ozaa est une souris sans fil Wi-Fi qui assure 10 mètres de liberté. Branchez le récepteur USB plug-and-play et vous pouvez immédiatement l’utiliser. Aucune recharge n’a été effectuée pendant ce test, qui a duré pas moins de 180 heures. La recharge s’effectue grâce à un câble USB type-A (fourni). Même lors de la recharge, la Trust Ozaa reste opérationnelle.

Trust Ozaa : Une souris taillée pour la bureautique

Après avoir admiré son aspect général et son design attirant, il est temps d’entrer dans la partie intéressante, l’utilisation.

La souris Ozaa de Trust est conçue pour une utilisation bureautique. Même si quelques parties gaming ont suffi pour voir qu’elle pouvait répondre présente lors des cessions de jeu. Ce n’est certes pas une souris vendue comme gaming, mais elle sait se faire réactive grâce à son capteur optique.

La Ozaa dispose de 4 modes de vitesse du curseur, 800 ppp, 1200 ppp, 1600 ppp et 2400 ppp. Pour changer de vitesse, rien de plus simple, il vous suffit d’appuyer sur le bouton situé au-dessus de la molette, entre les deux boutons clics droit et gauche. Un voyant indique le mode sélectionné.

Le bouton supérieur pour régler la vitesse du curseur et le témoin lumineux

Vous disposerez de 6 boutons, dont deux silencieux (clic droit et clic gauche). Le bouton rond du dessus permet de modifier la vitesse du curseur. Le tout accompagné d’un voyant qui indique le mode sélectionné (4 modes en tout). Il fait aussi office d’indicateur de batterie faible. La Ozaa est équipée d’une molette de défilement horizontal au niveau du pouce, et deux boutons réglables. L’interrupteur marche/arrêt permet d’économiser l’énergie et d’assurer une excellente autonomie.





Le mode d’emploi fourni est un peu léger. Pour configurer les boutons de la souris, Trust ne fournit pas de logiciel officiel. Il est conseillé de télécharger ce driver disponible sur Internet (en anglais) pour configurer les boutons (d’après le site Trust).

Conclusion

La Trust Ozaa est une souris confortable. Elle suit la position naturelle de la main. Ce confort se traduit par l’absence totale de douleurs lors de l’utilisation, et ce, même après de longues heures de travail. Son autonomie et sa batterie rechargeable ne vous donnent plus aucune excuse pour travailler efficacement.

