Oppo Band : le nouveau bracelet connecté arrive en France

Oppo a fait son entrée dans le monde des wearables avec l’Oppo Watch l’année dernière. Ce mercredi, la marque a officiellement lancé en France son nouveau bracelet connecté, simplement appelé Oppo Band, près d’un an après sa présentation en Chine.

Un bracelet connecté pour concurrencer Xiaomi

Quelques heures après la présentation du Mi Smart Band 6 par Xiaomi, Oppo dévoile également un bracelet connecté à petit prix. En effet, la marque vient d’annoncer le lancement en France de son Oppo Band qui se positionne comme une alternative au best-seller de Xiaomi.

Tout d’abord, ce bracelet se distingue par son design plutôt original. On retrouve en fait deux systèmes d’accroche dans la boîte. Le premier, l’Oppo Band Style, propose au centre un tracker en forme de pilule assez classique, comme sur les bracelets de Xiaomi ou Huawei. Néanmoins, il est ici cerclé d’une tige en métal sur laquelle vient s’accrocher le bracelet en lui-même. Oppo propose deux coloris : un bracelet noir avec métal argenté ou un bracelet beige avec métal doré.

Le second système d’accroche plus standard, l’Oppo Band Sport, permet quant à lui d’encapsuler le tracker dans un bracelet en silicone plus classique et se destine notamment à une utilisation sportive. Il est disponible en noir.

Du côté de l’écran, l’Oppo Band est personnalisable avec la présence de plus de 40 fonds d’écran. On notera au passage que ce produit n’est pas totalement nouveau et a déjà fait son apparition en Chine il y a quelques mois.

Oppo Band : capteur Spo2, grand écran Amoled

Concernant les fonctions proposées, l’Oppo Band permet de mesurer 12 activités sportives différentes. L’application HeyTap Health, disponible sur Android et iOS, regroupera les données enregistrées. L’Oppo Band peut par ailleurs mesurer en permanence le rythme cardiaque, mais également la saturation en oxygène dans le sang : la SpO2. Ce capteur sera très utile pour le suivi de sommeil intégré avec le bracelet. De plus, il effectue quelque 28 800 mesures au cours d’un cycle de huit heures.

Un bracelet connecté n’est cependant pas uniquement dédié au sport. En effet, il se veut être une extension du smartphone et propose les options de bases comme la possibilité de recevoir des notifications ou de contrôler la musique. Côté batterie, Oppo évoque la présence d’un accumulateur de 100 mAh pouvant être entièrement rechargé en 1h30. Il permet au bracelet d’offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge, toujours selon le constructeur. Enfin, le Band d’Oppo est résistant à l’eau 5 ATM (jusqu’à 50 mètres).

L’Oppo Band arrive en France au prix de 59,90 euros. Le pack comprend deux bracelets : 1 version sport et 1 version style.

