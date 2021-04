Luci : un système d’éclairage solaire pour votre vélo

Luci est un éclairage pour votre vélo. Il est étanche, design et rechargeable en USB ou solaire.

Luci est un système qui comprend l’éclairage arrière et avant.

Luci a été conçue et fabriquée par l’entreprise MPOWERD, spécialiste de l’éclairage et des panneaux solaires miniatures, cette lumière pour vélo va changer votre façon de vous éclairer, grâce notamment à sa recharge par panneau solaire.

BANDEAU PUBLICITE

Vidéo de présentation de l’éclairage Luci

Pour installer, l’éclairage solaire sur votre vélo, il vous suffit d’accrocher au guidon et à la tige de selle les deux supports. Ensuite, vous n’avez qu’à placer les éclairages dans les supports et faire votre déplacement. Les supports maintiennent les lumières grâce à des aimants, ce qui facilite la mise en place. L’intensité lumineuse des deux lampes est réglable (faible, moyen, fort et clignotant). Vous disposez jusqu’à 100 lumens de luminosité, de quoi être vu et donc de rouler en toute sécurité de jour comme de nuit.

Une fois arrivé, vous n’avez qu’à retirer les lampes de leur logement, pour les combiner. Ainsi, la lumière avant recharge la lumière arrière. De plus, le bloc de 57 grammes prend moins de place, vous pouvez ainsi le glisser dans votre poche.

Publicité

Une fois chez vous ou au bureau, il vous suffit de le recharger en le plaçant sur un rebord de fenêtre ou en le connectant en USB (câble fourni) à une source d’alimentation. La charge n’est pas obligatoire en effet, l’autonomie peut aller jusqu’à 15 heures.

Il existe un système d’éclairage arrière (sans recharge solaire) pour vélo disposant d’un GPS afin de protéger votre vélo contre le vol vous pouvez retrouver notre article sur l‘Invoxia Bike Tracker. Si vous cherchez une lumière pour être vu de loin je vous recommande la lumière arrière de chez Lezyne.

Pour rouler complètement en sécurité il existe le casque Sena ou Cosmo.