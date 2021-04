DJI Air 2S dévoilé : un nouveau capteur plus grand pour des images parfaites

Les indices s’accumulaient depuis quelques jours : on vous en parlait depuis un petit moment déjà. DJI vient donc de dévoiler le DJI AIR 2S, l’évolution « incrémentale » du DJI Mavic AIR 2. Le drone évolue principalement du côté de la capture vidéo/photo, avec désormais un capteur d’un pouce monté sur un Gimbal 3 axes.

DJI Air 2S : meilleur capteur, meilleure transmission

Un an après la présentation de son drone Mavic Air 2, le constructeur chinois DJI a dévoilé officiellement jeudi 15 avril, le drone qui va lui succéder, le DJI Air 2S. Comme pour le DJI Mini 2 lancé en novembre, la firme abandonne donc le suffixe Mavic désignant jusqu’à présent ses drones.

Crédits : DJI

ll s’agit en effet d’un drone assez compact, reprenant le gabarit du Mavic Air 2, mais doté d’une caméra de bien meilleure qualité. Alors que le DJI Mavic Air 2 embarquait une caméra dotée d’un capteur de 1/2 pouce, le DJI Air 2S est quant à lui doté d’un capteur deux fois plus grand, de un pouce.

Il pourra capturer des clichés de 20 mégapixels, ou des séquences vidéo en 5,4K à 30 images par seconde. La 4K à 60 images par seconde est aussi proposée. Le drone va également permettre de profiter d’un zoom numérique x4 en 4K à 30 IPS, 6x en 2,7K à 30 IPS et jusqu’à 8x en Full HD à 30 IPS. Toujours concernant la vidéo, le drone permet d’enregistrer les séquences en H264 ou H265. Trois profils de couleur sont disponibles : normal en 8 bits, D-Log en 10 bits ou HLG en 10 bits.

Transmission améliorée, mais pas l’autonomie

Le fabricant ne mentionne pas particulièrement d’amélioration au niveau des performances de vol, mais il met l’accent sur OcuSync 3.0), introduite la première fois sur le DJI FPV, qui vient ici parfaire la qualité de la transmission ainsi que sa portée. La radiocommande conserve son design mais son nombre d’antennes a doublé ! Le drone est également équipé de la technologie AirSense destinée à informer le télépilote de l’arrivée imminente d’un autre aéronef dans la zone de vol, afin qu’il puisse libérer les airs à temps.

Crédits : DJI

L’engin en lui-même n’évolue que peu, mais s’enrichit tout de même de deux caméras chargées de filmer ce qui se trouve au-dessus de lui, pour une meilleure détection des obstacles avec son système APAS en version 4.0. Rassurant lorsqu’il s’agit de voler sous des arbres, par exemple. Il reste assez léger avec ses 595 g, soit 25 g de plus que le Mavic Air 2. Il ne sera donc pas soumis à la réglementation concernant les drones de plus de 800g. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article dédié à cette réglementation. Enfin, DJI annonce jusqu’à 31 min de vol, soit 3 min de moins que le Mavic Air 2.

De nouvelles automatisations

Contrairement à la gamme Mini, pauvre en modes de vol intelligents, ce DJI Air 2S est bien équipé. Il possède ActiveTrack 3.0 grâce à ses capteurs ainsi que le mode de pilotage automatique APAS 4.0. La marque annonce que le mode qu’elle intègre sur son nouveau drone est le plus avancé de toute sa gamme. L’aéronef est ainsi capable de se déplacer en évitant les obstacles sans problème.

Le DJI Air 2S en version Fly More Combo / Crédits : DJI

Le DJI Air 2S est déjà disponible sur la boutique en ligne DJI. Il coute la somme de 999€ en version seule, et 1299€ en version Fly More Combo.

