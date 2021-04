Corsair ONE a200 et i200 : petits PC, grosse fiche technique

Corsair, l’un des leaders mondiaux en termes d’équipements gamings, vient tout juste d’annoncer la sortie de ses nouveaux PC. En effet, il s’agit des Corsair ONE a200 et i200, deux PC compacts à la fiche technique étourdissante.

Corsair ONE a200 et i200 : Une même machine, mais deux processeurs

Les deux PC se présentent de la même façon : format compact, 12 litres, deux zones RGB au-devant et deux grilles en triangle sur les côtés. De plus, des ports USB, USB-C et jack viennent se greffer sur la partie avant de l’appareil. C’est la RTX 3080 de chez Nvidia qui s’occupe de la partie graphique. Elle s’accompagne de 32Go de RAM Vengeance Corsair ainsi que d’un SSD M.2 NVMe de 1To et d’un HDD de 2To. La seule véritable différence entre le Corsair ONE a200 et i200 est le processeur. En effet, le premier s’équipe d’un AMD Ryzen 9 5900X, tandis que le second se dote de l’Intel Core I9-11900K. (Nous remarquons que le « a » du a200 signifie « AMD » et le « i » du i200 signifie « Intel »). Le tout est refroidit par un système de « watercooling » signé Corsair.

Le constructeur communique également sur son site à propos des performances de ces PC sur divers jeux et benchmarks.

Corsair ONE a200 Corsair ONE i 200 GTA V – 1440p High 180.3 FPS 179.7 FPS The Divison 2 – 1440p High 176 FPS 160 FPS Rainbow Six Siege – 1440p Ultra 339 FPS 333 FPS Cinebench R20 – Multi-Thread 8297 5062 Cinebench R20 – Single Thread 625 633 PCMark10 Digital Conten Creation 14029 12297

Nous observons, malgré des scores assez similaires, un léger avantage du côté du Corsair ONE a200 et son AMD Ryzen 9 5900X.

Ces monstres de puissance peuvent être à la fois utiles pour le jeu, le streaming, mais aussi la productivité gourmande en ressource. Gros bémol, le prix. En effet, les deux appareils sont d’ores et déjà disponibles à un prix de 4 039,90 €.