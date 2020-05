Intel Core i9 10900K – Le processeur pour gamers

Récemment, Intel a dévoilé les nouveaux processeurs de dixième génération. Dans cet article, nous allons parler d’un en particulier. Le Intel Core i9-10900K serait d’après les dires le processeur idéal pour le jeu vidéo. En effet, selon les caractéristiques de ce processeur, il possède dix cœurs et en complément vingt threads. Ce nouveau processeur peut être cadencé jusqu’à 5,3 GHz sur chaque cœur qu’il détient. Ces performances sont possibles grâce à la technologie Turbo Boost Max 3.0. Celui-ci permet d’augmenter le traitement des tâches les moins gourmandes. Le tout rendant envisageable un contrôle assez conséquent de l’hypertheading à l’intention de chaque cœur.

En matière de prouesse in-game, l’Intel Core i9-10900K offre l’occasion de grimper jusqu’à 187 images par seconde lors d’une session de jeu simultanément à un enregistrement et une diffusion en streaming. À comparaison sur un ordinateur qui commence à dater, celui-ci augmenterait de 63% le nombre d’images par seconde. Pour les professionnels, ils ne sont pas oubliés puisqu’il permet 12% de performances de plus pour toutes éditions de vidéo et même 18% pour un montage en 4K. Le nouveau processeur serait commercialisé au prix de 488 dollars américains soit environ 450 euros, le prix peut varier selon les taxes.

Le processeur entre deux chaises…

Cependant, il n’est pas aussi bon que la gamme des Ryzen 9 de chez AMD. Selon un tableau mis en ligne sur VideoCardz, le Intel Core i9-10900K se positionne au-dessus de la série Ryzen 7 avec 802 points de plus, mais en dessous du Ryzen 9 avec 882 points en moins. Cela n’enlève en rien le futur propice à ce Intel Core i9-10900K. Il sera le bienvenu dans les prochaines configurations de joueurs, et cela pour longtemps. En tout cas, nous ne manquerons pas de suivre cette nouvelle génération de processeur de près et donc de vous tenir informer.