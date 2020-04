MSI Bravo – Une nouvelle gamme de PC à l’AMD

La plupart des composants de chez AMD coûtent moins cher que son concurrent Intel. Du moins, niveau processeur il y a pour toutes les bourses. Hors, un processeur de chez AMD au prix équivalent de chez Intel ne présente pas nécessairement les mêmes performances. C’est le pari que c’est lancé bravement MSI en faisant une gamme d’ordinateurs gaming cent pour cent AMD. C’est sur la gamme Bravo que l’entreprise Taïwanaise a misé. MSI sortira deux ordinateurs portables, un de 17 pouces et un autre de 15 pouces. La seule chose qui diffère, c’est l’écran !

Nous vous avons parlé précédemment de la gamme Legion de Lenovo. L’entreprise propose son Legion 5 avec une configuration AMD hormis la carte graphique.. MSI contre-attaque cette fois avec les MSI Bravo 17 et 15 pouces. À l’intérieur que ça soit réellement un comme l’autre, nous avons précisément un Ryzen 7 4800H de quatrième génération cadencés à 4.2 GHz. Il est soigneusement accompagné de huit à 16 Go de ram DDR4 3200 MHz. Les MSI Bravo seront équipés d’une Radeon RX 5500M, également présente sur la gamme Alpha. Les deux ordinateurs portables possèderont notamment un SSD NVMe de 512 Go. La version 17 pouces sera gratifiée quant à elle d’un disque dur de 1 To en supplément. Ce disque dur aura la possibilité d’être remplacé par un SSD par la suite pour de meilleures performances.

MSI Alpha et Bravo assez similaire à l’extérieur

L’écran présent sur le MSI Bravo 17 et 15 pouces sont tous deux similaires hormis la taille bien sûr. C’est une dalle IPS Level proposant du Full HD et pouvant parfaitement délivrer jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité. Les deux ordinateurs sont éligibles à la technologie Freesync. Sur le côté du 15 pouces, nous retrouvons notamment, deux ports en USB-C, deux ports en UBS-A et pour finir une sortie HDMI. Le MSI Bravo 17 pouces propose quant à lui un port en USB-C, trois ports en USB-A et une sortie HDMI. Le design ne change pas ou très peu par rapport à la série des MSI Alpha, nous retrouvons naturellement un châssis relativement sobre. Au niveau du prix le MSI Bravo 15 pouces sera proposé entre 899 et 1199 euros. Les tarifs du MSI Bravo 17 pouces s’étaleront entre 999 et 1349 euros.