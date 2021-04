Google Photos : un nouvel éditeur de vidéos très performant

Un véritable éditeur de vidéos fait enfin son apparition dans Google Photos. De nouvelles fonctionnalités y sont désormais disponibles, comme le recadrage de l’image ou la suppression de l’audio. Le déploiement a déjà commencé sur tous les smartphones Android et iOS.

Une mise à jour de Google Photos pour iOS et Android

Déjà déployé sur Google Photos pour iOS depuis février, le nouvel éditeur vidéo bénéficiera de nouveaux outils voient aussi le jour, comme le recadrage d’un plan, la possibilité de retravailler la ligne d’horizon ou encore de supprimer l’audio d’une vidéo. Google espère ainsi rendre l’édition de vidéos simple et intuitive.

L’éditeur vidéo pour Android ne proposait jusqu’ici que la possibilité de faire des rotations, de stabiliser la vidéo, ou de couper celle-ci selon le timecode sélectionné.

L’éditeur vidéos de Google Photos permet également d’appliquer des filtres, pour jouer sur la saturation, le contraste, ou encore sur la balance des couleurs. Google intègre également des éléments issus de l’intelligence artificielle pour mieux recadrer les vidéos et ce, peu importe le format initial.

Il y a également une fonction pour la correction des couleurs (luminosité, contraste, point blanc, chaleur, teinte, couleur de la peau, vignette, etc.) et les filtres habituels. Vous pouvez même annoter une vidéo si vous le souhaitez.

Un éditeur vidéo complet disponible dès maintenant

En tout, Google ajoute 30 nouvelles commandes de montage vidéo. On regrettera cependant l’absence d’un véritable outil de montage, qui auraient permis de combiner deux clips, comme le propose l’éditeur vidéo iMovie d’Apple.

Notons tout de même que ces nouvelles fonctionnalités sont gratuites, à l’inverse de celles nécessitant un abonnement à Google One. Elles sont disponibles sur tous les smartphones, Android comme iOS, et ne sont donc pas exclusives aux Pixel. Comme toute mise à jour, il est possible que vous deviez attendre quelques jours avant qu’une nouvelle version de Google Photos vous soit proposée.

