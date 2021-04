On connait la marque emblématique pour ses amplis, ses casques ou encore ses enceintes. Mais pour 2021, Marshall compte bien s’imposer, ou du moins s’accaparer des parts de marché dans le milieu des écouteurs True Wireless. C’est en Mars 2021 que le modèle Mode II a fait son apparition dans les méninges ou dans nos oreilles. Avec plusieurs années d’expertise dans le monde de la musique, le constructeur Marshall a-t-il réussi le pari risqué de compresser le meilleur de la marque dans de petites oreillettes ? L’occasion pour nous de dépoussiérer quelques albums pour vous donner notre point de vue sur ces derniers !

Un nouveau look pour une nouvelle gamme

Le design général de ces écouteurs Marshall Mode II n’est pas sans rappeler les produits mythiques de la marque. Avec un look qui se rapproche de la dernière enceinte Emberton, le boitier de ces écouteurs se fait petit. Très petit. Il s’avère même que nous avons réussi à les perdre dans la poche d’une veste. Pour ceux qui s’interrogent sur la capacité de la batterie à l’intérieur d’un petit boitier, on vous rassure plus tard.

L’aspect extérieur arbore une surcouche en plastique rugueux, qui poursuit le ton donné par la marque sur ses autres produits. Sur le dessus, le logo Marshall comme ils en ont l’habitude. La charnière du boitier est robuste et ne devrait pas vous lâcher dans les mains, comme certains concurrents (Hypure). Un bouton permet de synchroniser les écouteurs avec le smartphone et 2 voyants témoins indiquent l’état de batterie de chaque écouteur.

Les écouteurs sont quant à eux aussi compacts, pour venir se loger dans l’oreille sans fioriture. Là aussi le design se relie au boitier et à l’image de la marque. La finition est en plastique, attrape la poussière, mais globalement de qualité. Pour les utiliser, il faudra oublier l’option tactile, et plutôt utiliser la pression sur le centre de chaque écouteur pour les différentes commandes. Un peu compliqué à utiliser, mais heureusement un retour auditif se fait pour venir confirmer chaque action. Par contre, impossible de changer de musique ou de modifier le volume sonore.

Niveau confort, le constructeur a donné son maximum et on ressent la différence. Les écouteurs Mode II ne tombent pas, même en utilisation rock’n’roll. En effet, ils sont maintenus par un petit bout de plastique sur le creux de l’oreille. Comme pour l’ensemble des écouteurs intra-auriculaires, il faut penser à bien choisir la taille des embouts pour optimiser l’écoute.

Pour les utilisateurs Android, la connexion se fera en quelques secondes seulement grâce à la reconnaissance de Pairing rapide. Pour les utilisateurs iPhone, il faudra presser le bouton du boitier. Enfin, il est important de notifier que les Marshall Mode II sont IPX4, donc résistants à la pluie ou à la transpiration.

Un son Marshall qui se fait entendre sur les Mode II

Bien que les écouteurs soient très petits, les Marshall Mode II restituent un son de très bonne qualité, qui tend un poil vers les basses. Que ce soit sur du Rock, de la Pop ou encore de la musique Electro, ces écouteurs prouvent leur expertise en la matière. L’application vient apporter de la customisation avec un égaliseur et ses presets, au nombre de 7 dont Rock, Jazz, Hip-Hop… Même poussés au volume maximal, les Mode II ne faiblissent pas et aucune distorsion n’est à noter. Pour obtenir la meilleure restitution possible, il faut au préalable trouver les embouts correspondants à la forme de votre oreille. Comme pour tout autre écouteur, mais il est important de le rappeler.

Les Marshall Mode II ont la bienveillance de proposer deux modes : le mode passif et le mode transparent. Le premier, comme son nom l’indique, réduit les bruits ambiants pour se concentrer sur la musique ou son appel. Il ne s’agit pas ici d’une réduction de bruit active, mais l’isolation des écouteurs étant bonne, elle offre une fonctionnalité supplémentaire. Pour le mode transparent, il offre un rendu de l’environnement cohérent grâce aux microphones. D’ailleurs, le rendu du côté du correspondant de l’appel vous fera remarquer qu’il ne faudra pas faire autre chose pendant l’échange. Car, bien que les microphones proposent une réduction du bruit environnement, ils captent certains bruits, surtout ceux qui n’ont rien à faire dans l’appel.

Autonomie

Dernier point, qui n’est pas des moindres, l’autonomie. Marshall annonce 5 heures d’autonomie pour les écouteurs Mode II et 20 heures supplémentaires grâce au boitier de recharge. Dans les faits, en fonction de l’utilisation, les chiffres sont respectés. Une recharge complète des écouteurs prendra un peu moins de 1 heure (45 minutes pour être exact). Le boitier se recharge à l’aide d’un câble USB-C ou par induction grâce à la technologie Qi intégrée ! Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs sur la durée mais ils offrent la possibilité d’écouter de la musique dans les transports, tout en les rangeant rapidement dans une boite fine. Point négatif, l’application Marshall n’affiche pas le niveau de batterie du boitier, ce sont des LEDs qui s’en chargent à l’avant de celui-ci.

Marshall Mode II : Conclusion

Marshall s’installe dans la cour des écouteurs True Wireless et réussit à faire bonne impression pour son premier essai ! Les Marshall Mode II sont dans la continuité des précédents produits de la marque, avec un look en cuir noir et des notes dorées. Le confort d’utilisation et d’écoute correspond aux attentes du grand public, là où l’autonomie pêche un peu. L’application est intéressante, mais manque d’informations, notamment sur l’autonomie restante du boitier. Pas de réduction de bruit active également, mais pour les baroudeurs, ces nouveaux écouteurs sauront vous faire (re)aimer vos albums préférés. Les Marshall Mode II sont disponibles au prix de 179€ sur le site officiel Marshall.