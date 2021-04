Raya et le dernier dragon arrivera directement en streaming sur Disney+

The Walt Disney Company continue de revoir ses plans concernant la sortie de ses films d’animation. Désormais, c’est au tour de Raya et le dernier dragon de voir son support de lancement changer. En effet, le film d’animation ne sera finalement pas disponible dans les salles de cinéma, mais directement accessible gratuitement en streaming pour les abonnés Disney+.

Nouveau coup dur pour Disney. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les salles de cinéma sont fermées. De ce fait, la firme a dû s’adapter afin de proposer des longs métrages à ses fans. Ainsi, le dernier film, Soul, est sorti sur Disney+ à Noël. Encore plus récemment, nous apprenions que le prochain film d’animation du studio, Luca, subirait le même sort. Et pour finir, c’est au tour de Raya et le dernier dragon de finalement arriver directement sur Disney+.

Disney+ accueillera finalement Raya et le dernier dragon

En France, le film Raya et le dernier dragon devait sortir en salle le 21 avril 2021. Cependant, face à la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires, Disney a décidé de revoir encore une fois la date et la méthode diffusion de ce nouveau film d’animation. En effet, l’entreprise a déclaré le 15 avril 2021 que ce dernier sera disponible en streaming dès le 4 juin pour les personnes abonnées à Disney+.

Raya et le dernier dragon, le nouveau film d’animation des studios Walt Disney, sera disponible en streaming pour tous les abonnés dès le 4 juin en exclusivité sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/oa8CVBETRU Publicité — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 15, 2021

Pour rappel, le long métrage nous fait découvrir l’histoire d’une jeune héroïne dénommée Raya dans le royaume imaginaire de Kumandra. Durant des années, humains et dragons vivaient en harmonie. Cependant, ces derniers ont dû se sacrifier afin de faire perdurer l’humanité face aux Druuns, des monstres malveillants. Lorsque ces forces maléfiques reviennent et menacent l’ensemble de son peuple, Raya décide de partir à la recherche du dernier dragon légendaire afin de sauver le monde.

Après ce film qui promet de nous en mettre plein les yeux avec des décors détaillés et un univers coloré, Disney+ accueillera la série Loki. L’occasion pour les fans de Marvel d’en découvrir plus sur ce personnage, mais aussi sur les l’intrigue de Doctor Strang : In the Multivers of Madness. Rendez-vous durant le mois de juin pour voir arriver cette nouvelle production.