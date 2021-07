Free : une annonce avec de la transparence pour mardi, à quoi faut-il s’attendre ?

A travers une vidéo postée sur Twitter, Xavier Niel, PDG de Free, annonce un événement qui se tiendra le mardi 6 juillet prochain. Il promet de la transparence, à quoi faut-il s’attendre ?

Une vidéo annonce très énigmatique

Free a publié aujourd’hui une vidéo teaser avec Xavier Niel qui fait une référence à de la transparence. Mais il faudra attendre mardi 6 juillet pour connaître l’annonce.

Mardi, on y verra plus clair. 🧐😉 pic.twitter.com/Xuaykw74zk — Free (@free) July 3, 2021

Qu’est-ce qui va être annoncé par Free mardi prochain ? La vidéo postée ce samedi 3 juillet est très énigmatique. Comme à son habitude, c’est directement le fondateur de Free — Xavier Niel — qui se met en scène en vidéo.

La vidéo montre Xavier Niel et un certain Nick, dans une scène qui rappelle l’interrogatoire dans le film Basic Instinct avec Sharon Stone. « Nick, vous savez ce qu’il faut avec votre opérateur ? Il faut de la transparence », déclare le patron de Free. La vidéo, qui ne dure que 11 secondes, se termine avec le visage du Nick en question.

Free : une annonce importante ce mardi

Impossible de dire pour l’instant ce que Free va annoncer. Le compte Twitter de l’opérateur indique seulement le message « Mardi, on y verra plus clair », sans plus de précision. Il faut déjà savoir si l’annonce aura un rapport avec l’offre fixe (Free) ou l’offre mobile (Free Mobile). On peut ensuite se demander si ce sera un nouveau forfait ou autre chose. Comme dit précédemment, il est difficile de donner une réponse précise pour l’instant.

L’annonce pourrait aussi concerner la Freebox Pop. Un an après présentation, la livraison de la nouvelle Freebox est encore en flux tendu, de nombreux clients attendent d’être livrés.

Même si Free a rattrapé une partie de son retard, les Freebox Delta et Pop sont avant tout réservées pour les nouveaux clients, ce qui entraîne des retards dans les livraisons dédiées aux migrations. Peut-être que c’est un des sujets qui sera évoqué mardi prochain, la production de Freebox a été impactée par les pénuries qui touchent tout le secteur de l’électronique depuis plusieurs mois.

Une annonce le 6 juillet n’est en tout cas pas une surprise. Free a l’habitude de faire ses annonces « majeures » le mardi et cela va donc une nouvelle fois avoir lieu cette fois.

