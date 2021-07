iPad 2022 : un processeur 3 nm pour plus d’autonomie et de performances

L’iPad Pro 2022 de l’année prochaine pourrait utiliser des puces construites avec un nouveau processus de production de 3 nanomètres. Ce dernier promet 30% d’autonomie et 15% de performances en plus.

Un nouveau processeur pour les iPad 2022

Apple vient de sortir le tout nouvel iPad Pro 2021 doté du puissant processeur M1, mais cela n’a pas empêché le moulin à rumeurs de produire de nouvelles sur l’iPad Pro 2022.

Selon un rapport de Nikkei Asia , Apple sera l’une des premières entreprises à utiliser des puces construites avec un processus de production de 3 nanomètres par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), aux côtés d’Intel.

TSMC a officiellement annoncé que ses lignes de production seront compatibles avec la gravure en 3 nm dès l’année prochaine. Aujourd’hui, la gravure la plus fine pour les processeurs de smartphone est de 5 nm. Le Snapdragon 888, l’A14 Bionic ou l’Exynos 2100, par exemple, en profitent. Réduire la finesse à 3 nm, est donc un cap énorme.

Les appareils possédant des puces TSMC fabriquées avec le processus 3nm devraient être déployés au second semestre 2022. Nikkei Asia suggère que les modèles d’iPhone 2022 d’Apple utiliseront une puce 4nm à la place, pour des raisons de planification.

Des performances améliorées de 15%, une autonomie 30% supérieure

Intégrer un SoC gravé en 3 nanomètres a de nombreux avantages.

Tout d’abord, cela permet d’intégrer plus de transistors sur la même surface. Ou de réduire la surface tout en conservant le même nombre de transistors. Ensuite, cela permet d’augmenter la cadence maximale des processeurs sans risquer de surchauffe. Aujourd’hui, les processeurs de smartphones montent jusqu’à 3 GHz avec le Snapdragon 888+ de Qualcomm. Enfin, la gravure en 3 nm réduirait la consommation d’énergie et la production de chaleur.

En annonçant l’arrivée de la gravure en 3 nm, TSMC annonce que les gains en performance pourraient s’échelonner entre 10 % et 15 % et la baisse de consommation d’énergie entre 25 % et 30 %, par rapport à des processeurs gravés en 5 nm. Soit les SoC haut de gamme d’aujourd’hui.

