Test – UE MEGABOOM 3 : l’allié de vos vacances et vos soirées

Nous avons déjà testé pour vous quelques enceintes de la marque Ultimate Ears, telles que la WonderBoom 2 et la Boom 3. Déjà réputé dans le domaine, il s’agit la de la dernière version portable pour les conditions extérieures de la gamme. C’est la plus grande des trois, mais aussi la plus puissante. Nous l’avons mis à l’épreuve, et voici nos impressions.

Présentation de la MegaBoom 3

La Megaboom est donc la grande sœur de la famille des « boom ». La gamme proposée par Ultimate Ears étant claire, il s’agit la de la troisième version de ce modèle. La version première du nom est déjà passée entre nos mains, dont vous pouvez lire le test ici. Voici la fiche technique du modèle que nous avons testé :

Fréquence 60 Hz — 20 kHz Autonomie 20 heures Niveau sonore max 90 dBC Poids 925 grammes Dimensions Diamètre : 87 mm

Hauteur : 225 mm

Design de la MegaBoom 3

Avec la troisième édition de la MegaBoom, Ultimate Ears revisite son design. Comme sur tous ses modèles, l’extérieur est entièrement recouvert d’un tissage coloré. Elle existe en plusieurs couleurs, mais la nôtre combine un tissage bleu et rouge pour lui donner un effet violet avec du recul. La texture est douce est agréable à prendre en main.

L’objet en lui-même est simple cylindre affichant les 2 énormes boutons en façade qui font l’identité de la marque. Ils sont identifiables d’un simple coup d’œil, mais on regrette que leur activation ne se fasse qu’en leur centre. Il faudra par exemple appuyer bien au milieu du « + » pour augmenter le volume, pas de pression possible ailleurs qu’au croisement des traits vertical et horizontal.

Face avant

Face arrière

La tranche supérieure et inférieures sont en caoutchouc : ils résistent bien au transport et ne s’abiment pas à l’usage. On retrouve au sommet le bouton ON/OFF, le « Magic Button » permettant de contrôler la musique, et le bouton d’appairage Bluetooth. Ils s’illuminent selon leur status.

L’unique connectique se situe à la base de l’enceinte. Il s’agit d’un port micro-USB pour la recharge par câble, mais un emplacement de recharge via un socle est inséré dans la base. Celle-ci est vendue séparément.

Face supérieure

Base inférieure

Les connectiques

La MegaBoom 3 est avare de connectiques : on ne retrouve pas de prise jack, il est impossible de connecter un quelconque appareil filaire. Il faudra utiliser le Bluetooth, qui est toutefois bien exploité, comme nous le verrons sur l’application. On peut alors connecter jusqu’à 2 appareils en simultané.

La portée du Bluetooth est un peu décevante : contre les 40 mètres promis, on peine à atteindre la moitié sans que la musique ne se coupe. Le test a été réalisé en extérieur, sans perturbation entre le Pixel 4a et l’enceinte. Il faudra laisser son smartphone à proximité de l’enceinte ou passer le relais pour s’en éloigner sans stopper la musique.

L’application BOOM

Pour contrôler toutes ses enceintes de la marque, Ultimate Ears met à disposition une application bien conçue. Simple et efficace elle va à l’essentiel et permet de connecter plusieurs enceintes à la fois, connaitre le niveau de batterie, utiliser l’égaliseur, accéder aux paramètres de l’enceinte ou configurer les playlists

On peut configurer jusqu’à 4 playlists préconfigurées, que l’on pourra déclencher en restant appuyé sur le bouton principal de l’enceinte. Pratique pour démarrer une soirée sans fouiller dans son smartphone.

Qualité sonore

Globalement, le son que produit notre MegaBoom 3 est bon : dans toutes les situations, le son est clair est agréable à écouter. À volume maximal, les audiophiles remarqueront une saturation des aigus, des basses confuses et des médiums trop discrets, mais ce n’est pas une enceinte pour les mélomanes. Elle se destine principalement à un usage extérieur avec un son puissant et clair. La qualité est tout de même très bonne et vous permettra de sonoriser une soirée, une escapade en montage ou une après-midi à la plage sans aucun problème.

Le son est également bien réparti sur tous les côtés, la promesse du 360° est respectée. Peu importe où l’on se trouve autour de l’enceinte, le son est identique et tout le monde peut en profiter. La portée sonore est également excellente : en extérieur calme, on peut entendre la musique à plus de 60 mètres.

L’autonomie ne nous a pas déçus non plus et permet de ne recharger l’enceinte qu’une fois par semaine pour en profiter tous les jours.

Étanche, vraiment ?

La réponse est oui ! C’est le principal argument de vente de la marque : pouvoir profiter de sa musique à la plage ou à la piscine sans craindre pour son enceinte. La faire tomber dans l’eau ou la laisser sur le sable ne l’endommageront pas, en partie grâce à son revêtement en tissu qui laisse passer le son, mais pas les particules de poussière ou de sable. Elle résiste sans problème à une immersion totale de plusieurs minutes. Toutefois, elle est conçue pour que l’eau entre à l’intérieur et ressorte sans causer de dégâts. Elle flotte, mais les haut-parleurs se gorgent d’eau. N’espérez pas profiter de ses capacités sonores en la laissant flotter, elle n’est pas conçue pour cela. Pour évacuer l’eau, il suffit de la laisser à la verticale et de monter le volume sonore pour expulser l’eau plus rapidement.

Elle résiste aussi très bien aux chocs (involontaires, bien sûr). Une chute d’environ un mètre de hauteur ne l’a pas égratignée ni endommagée. Du côté de la robustesse, Ultimate Ears a fait là un très bon travail.

Conclusion

Alors, est-ce que cette belle enceinte tient ses promesses ? La réponse est un grand oui, on aime beaucoup le format cylindrique pour l’emmener partout, son design minimaliste et ses bonnes performances, qui en font un tout très polyvalent et pourra vous accompagner partout en vacances. Selon les sacs à dos, elle peut être un peu grande : on vous oriente alors vers ses petites sœurs, les modèles Boom et WonderBoom.

Produit disponible sur Ultimate Ears Megaboom 3 Enceinte sans Fil Portable Bluetooth, Basses Profondes, Bouton de Contrôle Facile, Etanches, Flottante, Connexion Multiple, Batterie Longue Durée 20h - Noire

Voir l'offre 176,30 €