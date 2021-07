WhatsApp : vous pourrez choisir la qualité des vidéos envoyées

L’envoi de vidéos va nettement s’améliorer sur WhatsApp. En effet, l’application teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur la bêta de l’application Android. Elle permettra aux utilisateurs de choisir la qualité de leurs vidéos avant de les envoyer.

Une nouvelle bêta de l’application WhatsApp

WhatsApp tente de se moderniser. Récemment, l’application de messagerie s’est essayée au mode multi-appareil. L’application de messagerie a soumis sa prochaine mise à jour au Programme de beta de Google Play. Si on en croit le site WaBetaInfo, cette future mise à jour permettrait de choisir la qualité des vidéos envoyées.

WABetaInfo ont découvert des indices concernant une nouvelle fonctionnalité dans la bêta 2.21.14.6 de WhatsApp sur Android. Baptisée sombrement “Qualité Vidéo”, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de choisir la qualité de leurs vidéos avant de les envoyer.

Vous pourrez choisir entre 3 qualités vidéos

Auto : WhatsApp détectera automatiquement le meilleur algorithme de compression pour votre vidéo

: WhatsApp détectera automatiquement le meilleur algorithme de compression pour votre vidéo Meilleure qualité : WhatsApp enverra toujours la vidéo dans la meilleure qualité vidéo possible

: WhatsApp enverra toujours la vidéo dans la meilleure qualité vidéo possible Économie de données : dans ce mode, WhatsApp compressera la qualité de la vidéo pour réduire la consommation d’énergie et de données mobiles

En clair, on pourrait soit laisser WhatsApp gérer la compression automatiquement, un peu comme l’application le faisait jusqu’ici. On pourrait aussi demander que la compression soit la moins forte possible avec la deuxième option.

Enfin, la troisième possibilité amènerait à compresser davantage le fichier vidéo, le rendant moins gourmand en précieuses données. Bien sûr, si cette mise à jour vient à terme, cette option n’aura de sens que si vos données mobiles sont activées. D’après WaBetaInfo, WhatsApp ne compresserait véritablement que si vous les avez activées préalablement sur Android.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est en cours de développement et elle n’est toujours pas accessible aux utilisateurs, qu’ils soient sur la bêta ou non. De fait, aucune date de déploiement n’est à l’ordre du jour.

