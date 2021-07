iPad Pro : l’écran Mini LED arrivera sur le modèle 11 pouces en 2022

Peu à peu l’avenir de la gamme de tablettes d’Apple se précise. Récemment, plusieurs informations sont ainsi venues préciser la prochaine génération d’iPad Pro ou encore l’arrivée d’un iPad OLED. La technologie Mini LED ferait ainsi son apparition sur le modèle Pro de 11 pouces dès l’année 2022 pendant que l’OLED arriverait sur les iPad en 2023. Apple semble donc se concentrer sur les technologies embarquées dans les écrans afin de faire prévaloir ses nouveaux modèles.

Un iPad Pro Mini LED de 11 pouces pour 2022

Malgré des rumeurs incessantes autour des iPhone 13, les futurs iPad ont récemment eu droit à moult fuites d’informations. Après qu’Apple ait dévoilé son iPad Pro 2021 avec écran Mini LED et puce M1, mais aussi iPadOS 15 durant le mois de juin 2021, les informateurs ont déclaré qu’un nouvel iPad Mini arriverait fin 2021 et que 2022 signerait l’apparition de processeur 3 nm, plus performant et endurant, sur les tablettes de la firme à la pomme.

Alors que l’OLED sur de premiers modèles d’iPad était annoncé pour 2022 selon les dernières rumeurs, Display Supply Chain Consultants (DSCC) vient de réfuter cette information. Le cabinet d’analyse explique qu’Apple attendrait jusqu’en 2023 pour introduire cette technologie d’écran. Une dalle de 10,9 pouces serait premièrement concernée par l’OLED, suivi d’un iPad Pro avec un écran de 11 pouces et 12,9 pouces avec écran OLED.

Selon une nouvelle note de l’analyste Ming-chi Kuo, relayée notamment par MacRumors, nous apprenons aussi que l’iPad Pro devrait lui aussi profiter de la technologie Mini LED en 2022. Une bonne nouvelle étant donné que le modèle 12,9 pouces de 2001 en profite déjà. Kuo ajoute qu’Apple réfléchirait toujours à introduire cette technologie sur les MacBook. Il précise notamment que des écrans Mini LED de 14″ et 16″, probablement pour les MacBook Pro, seraient en cours de production durant ce trimestre. Ming-chi Kuo ajoute ensuite qu’un MacBook Air repensé ferait quant à lui son apparition en 2022 avec cette technologie d’écran.