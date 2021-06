iPadOS 15 : une mise à jour axée sur la productivité

Apple vient de présenter plusieurs nouveautés logicielles pour l’iPad, qui seront proposées avec iPadOS 15, la prochaine version du système d’exploitation mobile pour tablette.

Apple veut améliorer la productivité

Avec iPadOS 15, Apple veut rendre l’iPad encore plus indispensable. Toujours avec cette optique d’effacer la frontière avec le Macbook, la tablette s’offre un nouveau multitâche, une prise de notes revue ou encore la possibilité de coder.

iPadOS est complètement distinct d’iOS depuis maintenant 2 ans et la sortie d’iPadOS 13. Loin d’être qu’une version agrandie de l’OS des iPhone, iPadOS devient de plus en plus indépendant au fur et à mesure des mises à jour, non sans pour autant continuer à emprunter quelques fonctionnalités aux smartphones.

La prise de notes et le multitâche simplifiés

Tout d’abord, le multitâche n’est pas une nouveauté avec l’iPad. Cela fait déjà quelques générations que ce procédé existe dans la tablette d’Apple. Néanmoins, régulièrement, l’entreprise s’efforce de le rendre plus pratique. C’est l’objet de la nouvelle version d’iPadOS, avec de nouvelles façons d’afficher les applications et de basculer facilement de l’une à l’autre. Une nouvelle zone sera affichée en haut de l’écran.

Ensuite, iPadOS 15 rend plus efficace la prise de notes via son application dédiée. Au moyen de l’Apple Pencil et d’un glissement depuis le coin inférieur droit, une page de prise de notes rapide apparaît. Cela permet d’écrire à la volée un numéro de téléphone par exemple. Cette prise de notes peut se faire depuis n’importe quelle application. Depuis Safari, la fonctionnalité de Notes rapide reconnaît qu’elle est sur une page Internet et intègre directement le lien de la page avant même que vous ayez commencé à écrire.

Comme Pages, Notes s’ouvre à la collaboration, permettant ainsi à plusieurs personnes de venir apporter des informations ou annoter des idées dans un seul et même fichier. Les différentes Notes créées peuvent s’inscrire dans des dossiers intelligents grâce à des tags. La recherche des différentes Notes s’en retrouve également facilité.

Traduction s’invite sur les iPad

L’application Traduire fait enfin son arrivée sur l’iPad. Grâce à la traduction automatique, la tablette détecte d’emblée si une personne parle et surtout dans quelle langue elle le fait. L’appli permet également une traduction dans n’importe quel soft présent dans votre iPad. Il suffit simplement de sélectionner le texte et de choisir « traduire ». Couplée à la fonction « Live Text », l’application peut même traduire un texte présent sur une photo.

L’App Library et les widgets revus

La bibliothèque d’apps (App Library) est une autre façon de visualiser les applications sur iPadOS. Déjà déployée dans iOS 14, cette vue réorganise la page d’accueil en montrant tout ce qui est présent à l’écran et donne la possibilité de réorganiser ou de cacher les diverses pages, en les déplaçant avec le doigt ou en les décochant si elles ne sont plus importantes, afin d’alléger la page d’accueil.





Pour les widgets, il s’agit d’une évolution déjà aperçue avec iOS 14. Avec iPadOS 15, Apple donne la possibilité de placer des widgets directement sur la page d’accueil, parmi les autres applications — une orientation qui existe déjà du côté d’Android. Les utilisateurs peuvent de fait les positionner un peu où ils veulent. Évidemment, les widgets s’adaptent à la taille plus grande de l’écran de l’iPad.

iPadOS 15 : les développeurs à l’honneur

Avec la dernière mise à jour de Swift Playgrounds, Apple permet aux utilisateurs de pouvoir coder de A à Z une application pour iPhone et iPad puis de la proposer directement sur l’App Store. La puissance de Playgrounds 4 permet au code d’être exécuté en direct dans l’aperçu. La firme américaine précise également qu’un fichier Playgrounds créé sur iPad peut être ouvert dans Xcode, rendant le développement plus simple entre les deux plateformes.

iPadOS 15 : quels appareils compatibles ?

Les iPad compatibles sont les iPad Air 2, 3 et 4, les iPad mini 4 et 5. On retrouve bien sur tous les modèles plus récents : les iPad à partir de la 5ème génération, ainsi que tous les iPad Pro.

