watchOS 8 : les Apple Watch font le plein de nouveautés

Lors de la WWDC 2021, Apple a pris le temps de dévoiler les nouveautés prévues pour le système d’exploitation de ses Apple Watch. Avec watchOS 8, la firme continue ainsi de peaufiner l’expérience utilisateur en ajoutant notamment une application de méditation, des albums photo, de nouveaux entrainements Fitness+, une rédaction plus simple des messages…

Les nouveautés de watchOS 8 pour les Apple Watch

Après vous avoir présenté iOS 15, macOS Monterey ou encore iPadOS 15, c’est au tour de watchOS 8 de profiter de quelques paragraphes afin de présenter ses nouveautés. Pour commencer, les Apple Watch vont profiter de nouvelles applications telles que Contacts, Astuces ou encore de Respirer. L’objectif de cette dernière est de permettre aux utilisateurs de se relaxer avec notamment des exercices de respiration et de méditation. L’app permettant de suivre le sommeil permettrait quant à elle de vous informer désormais sur les changements de rythme de respiration durant la nuit.

Apple Fitness+ de son côté s’accommode désormais de nouveaux entrainements autour du taïchi et du Pilate. L’application Photos a été retravaillée pour permettre de facilement visualiser des albums de souvenirs créés automatiquement. WatchOS 8 offre aussi la possibilité de partager des photos via des messages ou des mails. De plus, écrire sur l’Apple Watch sera plus simple grâce à des icônes de raccourci permettant d’accéder à la dictée ou aux émojis rapidement. Les GIF font aussi leur apparition dans Messages. D’autres petites nouveautés ont été ajoutées telles que le réglage de plusieurs minuteurs ou encore l’arrivée du service Localiser pour retrouver ses objets perdus.

Les montres connectées Apple compatibles sont les suivantes :

Apple Watch Series 3 ;

Apple Watch Series 4 ;

Apple Watch Series 5 ;

Apple Watch SE ;

Apple Watch Series 6.

Pour finir, sachez que la mise à jour watchOS 8 devrait arriver pour tous les utilisateurs durant le mois de septembre avec l’arrivée de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch 7.