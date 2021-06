Dans la continuité des articles autour de l’ordinateur et de ses composants, parlons maintenant du boîtier. Ici nous sommes en présence du Asus TUF GT301, le plus petit boîtier de la série Asus TUF. Un boîtier moyen de gamme et de taille moyenne. Que vaut-il ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Design

S’il y a un point à mentionner sur un boitier, c’est bien le design. Sur ce GT301 nous retrouvons une petite touche d’originalité sur la face avant. En effet vous noterez la présence d’un ruban arborant la TUF GAMING. Ce dernier peut être enlevé si tel est votre choix. Derrière nous retrouvons un design alvéolé pour optimiser le flux d’air. Nous retrouvons ce design sur le dessus, le dessous ainsi que sur l’arrière du boitier. Sur le dessous ainsi que le dessus, nous retrouvons également des filtres anti-poussières.









Passons désormais aux façades de cet Asus TUF GT301. La façade côté droit n’est pas vraiment intéressante. Cependant la façade gauche est la plus intéressante, car c’est celle qui permettra de voir les entrailles de votre ordinateur. Ici nous retrouvons une façade en verre trempé vous offrant une vue claire sur votre beau setup !





La face supérieure accueille également les basiques d’un boitier : Alimentation, réinitialisation, prise jack ainsi que deux ports USB 3.1. Vu que le boîtier est compatible Aura Sync, nous retrouvons également un bouton permettant de gérer les LEDS des ventilateurs ARGB pré installés avec le boitier. Tout est géré par un contrôleur RGB situé à l’arrière du boitier.







Utilisation

Il est désormais temps de parler de la praticité de cet Asus TUF GT301. Dans vos recherches, il ne faut pas négliger le boitier, car c’est lui qui accueillera tous les composants. Donc il faut bien vérifier qu’il sera compatible avec votre carte mère, avec la taille de la carte graphique ou encore si un watercooling peut être installé facilement. Ici nous sommes sur un boitier moyen au format ATX avec des dimensions de 426 x 214 x 482mm et un poids de 7.2Kg. Il pourra accueillir des radiateurs watercooling jusqu’à 360mm maximum ainsi que des cartes graphiques allant jusqu’à 320mm.

De base il inclut 3 ventilateurs 120mm ARGB à l’avant ainsi qu’un autre de 120mm à l’arrière. Il sera possible d’en rajouter deux sur le dessus. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, l’emplacement de l’alimentation est caché pour harmoniser le visuel. La façade arrière est relativement bien faite avec le nécessaire pour fixer les câbles afin de faire un bon câble management. Sur cette façade nous retrouvons également les deux emplacements pour les disques durs HDD ainsi que pour les SSD (présent également sur la façade avant).





Conclusion

Cet Asus TUF GT301 est relativement un bon boitier. Peu encombrant, il viendra facilement s’installer dans votre bureau. Le seul point noir est au niveau de la taille intérieure. En effet, j’ai dû modifier l’installation de mon watercooling. Il était impossible de le mettre sur le haut du boitier, la mémoire RAM bloquant l’installation du radiateur. Avec le radiateur sur la face avant, l’installation d’une grande carte graphique n’est pas aisée non plus. Cependant, grâce à ses nombreux ventilateurs fournis et à son design alvéolé, il offrira un flux d’air très bon pour garder une température correcte à l’intérieur du boitier et éviter la surchauffe.

Attention donc à vos composants lors du choix du boitier. Malgré cela, le GT301 est une bonne alternative pour un prix relativement contenu compte tenu de la robustesse ainsi que des finitions de ce dernier. Il vous en coûtera 109.90€ sur Amazon.

Produit disponible sur ASUS TUF GT301 Boîtier de Jeu (Aura Sync RGB de 120 mm, refroidissement efficace)

Voir l'offre 109,90 €