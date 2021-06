Apple Watch : les ventes battent tous les records au cours du premier trimestre 2021

Le marché des montres connectées est en pleine croissance. Malgré cela, Apple maintient largement sa position de leader grâce à l’Apple Watch, avec une part de marché à 33,5%.

Apple domine le marché avec son Apple Watch

L’Apple Watch accentue sa domination sur le marché des montres connectées , représentant plus d’un tiers des ventes. Huawei voit sa position de numéro 2 menacée par Samsung. Le cabinet d’analyse Counterpoint Research a publié une étude portant sur le marché international des montres connectées, sur lequel Apple se montre une nouvelle fois dominant.

Nous apprenons de ce rapport que les ventes de smartwatch ont progressé de 35 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Une hausse en partie due aux bonnes performances de l’Apple Watch, dont la demande a bondi de 50 % d’une année sur l’autre.

Le modèle le plus haut de gamme, la Series 6, a été particulièrement plébiscité. Cependant, la SE a son mot à dire, son prix plus attractif ayant su attirer un nouveau public.

Conséquence, Apple s’accapare désormais plus d’un tiers de ce segment avec 33,5 % de parts de marché, contre 30,3 % au premier trimestre 2020.

Les concurrents ont du mal à se faire une place

Contrairement à Apple, Google a du mal à trouver sa place. La récente acquisition de Fitbit ne profite pas encore totalement au géant américain. Malgré sa renommée, la marque ne détient que 3,7% de parts de marché. De son côté, Google ne détient aujourd’hui que 3,9% des expéditions. Pour renforcer son positionnement et tenter d’augmenter ses ventes, Google a récemment annoncé un partenariat avec Samsung. Si les deux géants s’allient, ils pourraient venir titiller l’Apple Watch avec une part de marché qui avoisinerait cette fois-ci les 16%.

Évolution du marché des montres connectées. Source : Counterpoint

Pour Neil Shah, vice-président de la recherche : « c’est une excellente initiative de la part de Google pour accélérer ses ambitions dans le domaine des wearables. Avec un tel partenariat, le géant américain pourrait construire un portefeuille robuste de produits intégrant le meilleur des trois mondes, Tizen OS, Wear OS et Fitbit OS. Une telle alliance devrait apporter plus de puissance à la plateforme Wear de Google et attirer plus de développeurs pour construire des produits encore meilleurs ». Un moyen peut-être de se rapprocher des performances de l’Apple Watch… A voir ce que le troisième trimestre apportera comme changements…

