La console des prochaines Tesla serait aussi puissante qu’une PS5

Lors de sa conférence de presse au Computex, AMD a confirmé son partenariat avec Tesla. Les prochains modèles du californien intégreront un GPU RDNA 2, similaire à ce que proposent la PS5 et la Xbox Series X.

Les Model S et X avec un GPU aussi puissant que celui de la PS5

On sait depuis le début de l’année 2021 que les nouvelles voitures Model S et Model X de Tesla intègrent une véritable console de jeu capable de faire tourner The Witcher 3 sur le tableau de bord. Lors de sa conférence du Computex, AMD a apporté des précisions, car c’est le partenaire technologique de Tesla sur ces nouveaux véhicules.

C’est Lisa Su, PDG d’AMD, qui a dévoilé l’information lors de sa conférence au Computex, en brossant les traits d’un partenariat très ambitieux qui donne à la Model S (mais aussi au SUV Model X) des caractéristiques techniques dignes d’une PS5 ou d’une Xbox Series X.

Tesla : une véritable console next-gen ?

Lors de l’annonce des deux voitures électriques en janvier dernier, Elon Musk avait déjà souligné que la console va permettre de jouer à des titres comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 avec une manette sans fil. Le constructeur s’appuie alors sur Tesla Arcade, la plateforme qui permet d’accéder à des jeux via l’ordinateur de bord de ses véhicules.

Grâce aux composants fournis par AMD, les ordinateurs de bord des voitures offriront une puissance analogue aux PS5 et Xbox Series X. Sur la scène du Computex, Lisa Su, PDG d’AMD, a annoncé que la console des voitures Tesla offre 10 TFlops de puissance graphique, contre (10,28 téraflops) pour la PS5 et 12,15 téraflops pour la Xbox Series X. Cette puissance d’affichage est uniquement réservée à la plateforme de jeux des voitures. Fidèle à ses habitudes, Enfin, Elon Musk a réagi aux annonces d’AMD avec un tweet. “Oui, les nouvelles Model S et X ont une puissance de calcul pour le divertissement de niveau PS5” se réjouit Elon Musk.

