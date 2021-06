Test – Thronmax MDRILL One Pro : une bonne alternative peu connue

S’il y a un élément de votre setup qui est régulièrement mis en avant en vidéo (dans le cas des streameurs ou même des Youtubeurs), c’est bien le micro. C’est également un élément central pour la captation audio que ce soit professionnel ou entre amis via Discord par exemple. Aujourd’hui nous vous présentons Le Thronmax MDRILL One Pro. Une marque peu connue qui propose un micro abordable. Que vaut ce micro ? Réponse dans ce test.

Unboxing

Le micro est présenté dans un bel écrin en mousse afin d’éviter tout dommage durant le transport. Il est présenté directement monté sur son pied. En premier lieu nous retrouvons les notices usuelles ainsi que des stickers à l’effigie de la marque. Pour finir, nous retrouvons le câble permettant de relier le Thronmax MDRILL à votre ordinateur. Il s’agit d’un câble USB-A vers USB-C de 3 mètres. Ce dernier est tressé pour une durabilité accrue.











Également, petit goodie fourni avec : Un panneau à mettre sur votre poignée de porte si vous ne souhaitez pas être dérangé en plein stream !

Design et finitions

Disponible seulement en noir mat, ce micro s’intégrera très facilement dans votre setup. Il offre un design sobre et discret le tout dans une finition de qualité. Tout le corps du micro est en plastique. Cependant le rendu global est très loin d’être cheap. Au niveau de la grille, c’est de l’aluminium que nous retrouvons, ce qui augmente cette sensation d’un produit de qualité.





Sur la face avant du Thronmax MDRILL One Pro nous retrouvons plusieurs éléments. Tout d’abord des LEDS affichant le mode sélectionné (nous reviendrons sur ces derniers plus tard). Ensuite nous retrouvons le bouton mute ainsi que le bouton de sélection de mode et surtout un petit écran tout en hauteur. Ce dernier permettra d’indiquer le niveau de volume en sortie ou de gain en entrée.







Nous retrouvons sur le dessus du micro encore une grille, toujours en aluminium. Sur le dessous nous avons la connectique USB-C, permettant la connexion à votre PC. Nous retrouvons également un port jack 3.5mm, un bouton pour changer les couleurs de l’anneau LED ainsi qu’un pas de vis universel pour monter le micro sur un bras articulé, par exemple. La face arrière, quant à elle, regroupe deux boutons : le premier permet de régler le gain en entrée ainsi que le volume en sortie (si un casque est branché en jack 3.5mm).

Qualité audio

Avant de parler de la qualité audio, voici ci-dessous un récapitulatif des caractéristiques techniques de ce Thronmax MDRILL One Pro. Nous retrouvons 4 modes d’enregistrements différentes : Cardioid, Stéréo, Bi-Directionnel et Omni-directionnel. Le bitrate est de 24 bits tandis que la fréquence d’échantillonnage peut monter à 96 kHz. La réponse en fréquence est quant à elle comprise en 20Hz et 20kHz.

Revenons rapidement sur les 4 modes d’enregistrement disponible afin de voir les utilisations possibles (non exhaustives bien entendu) :

Cardioid : Utilisation pour du streaming, des podcasts, voix off ou encore enregistrement d’instruments

Stéréo : Pour de la voix basique (Discord par exemple) ou pour de l’enregistrement d’instruments

Omnidirectionnel : Utilisation en conférence ou lors d’évènements

Bi-directionnel : Utilisation en interview, lors de duo musical ou pour de l’enregistrement d’instruments

Venons en maintenant au fait : la qualité audio. Et bien, cette dernière est de très bonne facture. J’ai pu l’utiliser longuement, principalement sur Discord (télétravail quand tu nous tiens) et cela à grandement améliorer l’écoute de mes interlocuteurs. Le son est plutôt clair et précis pour une qualité globale vraiment au rendez-vous. Ci-dessous une démonstration enregistrée avec le micro. Elle a était enregistrée en 96kHz et exportée en FLAC.

Conclusion

Ce micro offre un design très élégant et sobre, qui s’intégrera facilement dans votre setup. Je vous conseille aisément de choisir ce micro, que ce soit pour sa qualité audio, ses fonctionnalités ou encore son prix. En effet, vous trouverez ce Thronmax MDRILL One Pro à partir de 129.99€, sur Topachat. Sur Amazon, vous retrouverez le kit incluant une boite de transport ainsi qu’un filtre anti-pop, pour 149.99€.

Produit disponible sur Thronmax MDrill One Pro Studio Kit

Voir l'offre 129,99 €