Galaxy Watch 4 : Samsung prépare trois modèles avec le nouveau Wear OS

Da’apès les dernières rumeurs, Samsung préparerait notamment une Galaxy Watch 4 et une Galaxy Watch Active 4, toutes deux sous la nouvelle mouture de Wear OS après sa fusion avec Tizen.

Galaxy Watch 4 : Samsung abandonne son OS maison, Tizen

Samsung travaille sur ses prochaines montres et semble prêt à abandonner Tizen OS au profit de Wear OS. La firme sud-coréenne souhaiterait accéder à l’écosystème Google, quelques années après l’avoir abandonné pour développer son propre système d’exploitation.

Les prochaines montres connectées de Samsung se préparent à changer de système d’exploitation. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines au sujet d’un intérêt du géant sud-coréen pour Wear OS, le système d’exploitation de Google destiné aux technologies dites « wearables ». Dérivé d’Android, il cible tout particulièrement les montres connectées et devrait équiper la future Galaxy Watch 4. Le site SamMobile confirme en tout cas la présence de Wear OS en lieu et place de Tizen OS dans la future montre connectée de Samsung. La marque pourrait dévoiler jusqu’à trois variantes, avec un modèle au design classique et deux versions plus sportives, dont une Galaxy Watch 4 Active.

Les nouvelles fonctionnalités des montres également en fuite

Le leaker chinois Ice Universe a en effet partagé plusieurs informations au sujet d’une Samsung Galaxy Watch Active 4. Sur Twitter, il a indiqué ce mercredi que la montre profitera du nouveau système unifié, mais qu’elle abritera également un nouveau processeur gravé en 5 nm. La montre aurait également droit à un écran 2D complètement plat — et non pas 2,5D — avec des bords plus fins.

Enfin, selon Ice Universe, la Galaxy Watch Active 4 aura « un cadre d’une excellente texture, probablement un alliage d’aluminium ». Le journaliste allemand Roland Quandt a aussi indiqué que deux modèles étaient prévus, l’un en aluminium et l’autre en acier inoxydable.

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. New 5nm processor

3. 2D glass (not 2.5D)

4. Bezel narrowed

5. Excellent frame texture, suspected to be titanium alloy — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Par ailleurs, selon le site SamMobile, le constructeur coréen travaillerait également sur une Galaxy Watch 4 classique. Celle-ci intégrerait également le nouveau système hybride développé entre Samsung et Google. Elle profiterait également d’une lunette rotative, comme la Galaxy Watch 3. Une fonction devrait aussi permettre d’utiliser sa montre comme un talkie-walkie en envoyant facilement des messages vocaux à ses amis. Enfin, toujours selon SamMobile, une troisième montre serait dans les tuyaux du constructeur.

Samsung devrait donc lancer une Galaxy Watch 4 classique et deux modèles de la Galaxy Watch Active 4. Il n’y a pas encore de date pour les nouvelles smartwatches de Samsung, mais les fans seront très probablement à l’affût de son annonce en raison des changements d’OS et de matériel qu’ils apporteront. Arriveront-elles à rivaliser avec les Apple Watch ?

