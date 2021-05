TousAntiCovid : les QR Code arrivent dans les bars, restaurants et salles de sport

Nous vous en parlions dans un récent article, les codes QR de l’application TousAntiCovid arrivent. À partir du 9 juin, les bars, cafés et restaurants pourront rouvrir leurs salles intérieures. Pour faciliter le « contact tracing », le gouvernement met en place un système de QR code à scanner. Explications.

TousAntiCovid : les QR Code finalement approuvés

Après une période d’hésitation, le gouvernement va finalement mettre en place les QR Code au sein des bars, restaurants et salles de sport. La mesure entrera en vigueur le 9 juin prochain, date de réouverture complète de ces lieux. Les utilisateurs pourront les scanner via TousAntiCovid pour être prévenus en cas de risque d’infection. L’occupation de ces lieux ne devra toutefois pas dépasser 50 % et les tables ne pourront pas accueillir plus de six personnes.

En plus de ces précautions indispensables, les cahiers de rappels seront de retour. On se rappelle que ces cahiers ont été très utiles lors du dernier déconfinement. Ils permettaient notamment aux professionnels de recueillir les coordonnées de leurs clients et de les prévenir en cas de risque de contamination.

Désormais, les cahiers de rappel auront également leur version numérique. Ils pourront être renseignés via l’application TousAntiCovid.

On le sait, il est difficile de faire appliquer le protocole sanitaire dans un lieu clos. Distanciation et port du masque ne sont pas évidents à mettre en place dans certains établissements. Le « contact-tracing » est le meilleur outil du gouvernement pour prévenir les risques de contamination. TousAntiCovid se révèle particulièrement utile dans ce cas.

QR Code dans les lieux publics : principe et fonctionnement

À partir du 9 juin, les professionnels pourront mettre à disposition de leurs clients un QR code à l’entrée de leur établissement. À leur arrivée, ces derniers pourront le scanner avec l’application TousAntiCovid. Ils signaleront ainsi leur présence pour une durée de deux heures. Si une personne découvre qu’elle est atteinte de la COVID après sa visite dans un bar, restaurant ou salle de sport, elle pourra le signaler sur l’application, et tous les clients présents au même moment seront notifiés. L’alerte comporte plusieurs niveaux de gravité. Si une seule personne est positive à la COVID, l’application invitera les usagers à faire un test PCR. Si plus de trois personnes sont positives, l’application informera les usagers qu’ils sont cas contacts.

Enfin, le dispositif se veut sécurisé et respectueux de la confidentialité, il a d’ailleurs reçu le feu vert de la Cnil en février.

Un kit d’information ainsi qu’un site web ont été prévus afin d’accompagner les professionnels dans la mise en place des cahiers de rappel numériques.

