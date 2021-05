Ikea annonce l’arrivée d’une mini voiture électrique… en kit

Après avoir révolutionné la distribution du meuble, Ikea s’associe avec Renault pour le projet Höga, une voiture électrique, accessible et à assembler soi-même.

Ikea : les premières images d’un véhicule électrique à monter soi-même

La célèbre marque de mobilier suédoise Ikea a décidé de se réinventer tout en gardant son identité. Cette fois-ci, il ne s’agira pas de monter soi-même sa bibliothèque, sa table basse ou son armoire, mais sa voiture ! La marque vient en effet d’annoncer son dernier projet en date, imaginé par le designer américain Ryan Schlotthauer et en partenariat avec Renault : un véhicule électrique en kit.

Le véhicule, une citadine, a pour nom de code Höga, ce qui signifie « haute », en suédois. Comme le précise GQ, bien qu’elle n’en soit qu’au stade de concept, elle mesurera 2,3 mètres de long et 1,8 mètre de hauteur. Semblable à toute autre voiture, avec ses quatre roues et son châssis, elle pourra également accueillir un fauteuil pour personnes à mobilité réduite. Il y aura même un espace pour y placer un vélo ou une poussette à côté de la place conducteur.

Le projet Höga : 374 pièces et 5300€

Pour la monter, il faudra s’armer de patience. En effet, pour pouvoir arpenter les routes avec la voiture Ikea, il faudra d’abord passer par le montage des 374 pièces qui la composent. Et contrairement à une chaise un peu bancale ou une étagère un peu de biais, une voiture à laquelle il manque une pièce peut se révéler inadaptée à son fonctionnement voire à la sécurité routière.

Le projet de Ryan Schlotthauer se veut aussi écologique qu’abordable. Ikea entend en effet vendre sa voiture en kit franco-suédoise aux alentours de 5.300 euros, si le projet voit le jour, bien entendu. Pour le moment, les autorités chargées de la sécurité des véhicules routiers doivent valider le projet pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un véritable danger pour les autres automobilistes à bord de véhicules traditionnels.

En effet, pour pouvoir vendre un véhicule, celui-ci doit obligatoirement passer par la case homologation. En France, c’est la DREAL qui s’appuie sur les procès-verbaux de l’UTAC pour délivrer l’homologation d’un véhicule. L’UTAC, un groupe privé français, contrôle les véhicules afin que ceux-ci offrent une protection suffisante aux passagers.

Bien qu’il soit tout à fait possible d’acheter un véhicule homologué en kit comme une moto ou un quad, ceux-ci arrivent en général partiellement montés. Il est fort probable que pour obtenir l’homologation, le véhicule IKEA suive plus ou moins les mêmes usages. Le moteur, les batteries et le système de freinage seront très probablement assemblés d’usine afin de garantir la sécurité des passagers.

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouvelles enceintes connectées IKEA et Sonos !