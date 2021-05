Pinterest déploie les Idea Pins en France

Pinterest vient d’annoncer un nouveau format, les Idea Pins. Ces courtes vidéos sont un mixte entre les Stories d’Instagram et les vidéos de TikTok.

Des Story Pins aux Idea Pins

Avec ce nouveau format, Pinterest permet à ses utilisateurs de laisser parler leur créativité. Selon TechCrunch, les Idea Pins permettent aux créateurs d’enregistrer une voix off, de mettre une musique de fond, de faire de belles transitions et d’ajouter des éléments au sein de votre vidéo. Le format se rapproche vraiment des vidéos TikTok. Les Idea Pins sont la nouvelle version des Story Pins, un format testé en version bêta en 2020.

Pinterest a toujours défendu son format en disant qu’il ne s’agissait pas d’un copier-coller du format stories. On le connait déjà tous sur Snapchat, Instagram, Facebook et désormais Twitter et LinkedIn. Les Story Pins se concentrent sur ce que les gens font, comme tester de nouvelles idées ou de nouveaux produits. Et non pas sur des détails de la vie personnelle d’un créateur comme sur Instagram par exemple. Le contenu est peut-être différent, mais le format est le même. Cependant, les Story Pins ne sont pas éphémères. Avec les Idea Pins c’est légèrement différent.

Pinterest : un format hybride entre les stories Instagram et les vidéos TikTok

Également comme Stories, Idea Pins se concentre sur des séquences de courts clips vidéo que les utilisateurs peuvent exploiter. Chaque clip individuel peut durer jusqu’à 60 secondes, tandis que vous pouvez ajouter jusqu’à 20 images à chaque série Idea.

Pinterest ajoute également de nouveaux outils créatifs pour modifier vos clips, y compris des autocollants, des voix off et des options musicales. Pinterest a également ajouté un outil « mode fantôme » qui permet aux créateurs de superposer l’image précédente sur le compositeur, aidant à guider vos transitions vidéo.

Les épingles à idées sont également accompagnées de « pages de détails » où les créateurs peuvent ajouter des annotations ou des explications supplémentaires – comme des détails de la recette ou des informations sur le produit, par exemple – tandis qu’en contradiction avec d’autres outils Stories, les épingles à idées restent également sur les profils d’utilisateurs, au lieu de disparaître après 24 heures.

En termes de découverte, les créateurs peuvent ajouter des balises de sujet, tandis que vous pouvez également étiqueter d’autres créateurs Pinterest en utilisant leur @name.

Comme indiqué, Pinterest cherchera également à stimuler l’exposition à Idea Pins en mettant en évidence les nouveaux créateurs auprès des utilisateurs qui ont montré un intérêt pour des concepts similaires (basés sur les balises et les suivants connexes).

Les utilisateurs pourront également exporter des épingles à idées, qui seront ensuite partageables sur d’autres plateformes, avec la marque Pinterest.

Pinterest travaille également sur les étiquettes de produits, qui ne sont pas encore disponibles, tout en lançant de nouveaux outils d’analyse pour fournir aux utilisateurs des informations sur les performances de leur épingle à idée.

