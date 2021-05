OVIUS – La Korean Eyeglass Association lance sa marque à l’étranger

L’association coréenne coopérative des lunetiers (KECA) va commencer à étendre son marché à l’étranger avec sa propre marque OVIUS. KECA est une coopérative créée par des fabricants de verres de lunettes et des entreprises apparentées en 2020. Elle est composée d’entreprises ayant diverses capacités telles que la fabrication et le revêtement des verres de lunettes. De Hanmi Swiss Optical, German Tech (Hwashin Optical), Nauri Optical, Ovius et Covis à l’exportation B2B et aux ventes en ligne B2C.

Marché outre-mer avec OVIUS

Sur le contexte de la création de la coopérative et le développement de plates-formes de marché à l’étranger via OVIUS. Nous voulons exporter la technologie des verres de lunettes Coréens en intégrant des entreprises régionales liées avec diverses caractéristiques et compétitivité.

Actuellement, la coopérative mène des activités pour les grossistes de verres de lunettes en Corée et dans les régions d’outre-mer. Et les détaillants vendant des produits finis, notamment des verres de lunettes et des lunettes de soleil. Les pays cibles des entreprises sont l’Europe et l’Afrique (EMEA), l’Asie-Pacifique (APAC) et les Amériques. OVIUS dispose d’une infrastructure de fabrication dans les régions d’outre-mer qui dominent l’avantage concurrentiel en plus de la Corée.

En particulier, OVIUS a été créée en 2011 en tant que société coréenne de vente de verres de lunettes et de marque de lunettes de soleil. Ainsi possède la norme et les performances de la marque de verres de lunettes de classe mondiale. Elle est également connue pour ses lunettes de soleil à verres changeants de couleur. Et ses lunettes de soleil de sport avec une durabilité 50 fois supérieure aux normes de sécurité de la FDA. En mars de cette année, elle a réussi à développer des lunettes à monture changeantes de couleur de nouvelle génération, maintenant le processus d’enregistrement du brevet.

Monture et verres sensibles au soleil

Selon le personnel de la coopérative, les lunettes de soleil teintées à changement de couleur de nouvelle génération. Ainsi, elles montrent un changement de couleur non seulement dans les verres, mais aussi dans la monture. Habituellement, les montures transparentes et verres changent en lunettes de soleil à monture noire translucide lorsqu’elles sont exposées au soleil.

En outre, les lunettes de soleil intelligentes teintées ont été améliorées avec la conduction osseuse en installant un dispositif Bluetooth. Il s’agit d’un produit qui diffuse la musique directement aux oreilles des utilisateurs grâce à un petit haut-parleur inséré dans le cadre.

La coopérative est en pourparlers entre les membres pour fixer des objectifs de ventes après la mise en place d’une plateforme de vente en ligne à l’étranger en juin. La plate-forme en ligne actuellement en cours de développement est un système de commande en ligne personnalisée rapide et facile pour les entreprises de verres de lunettes en gros et au détail.

Nous continuerons à recruter des fabricants de verres de lunettes en tant que membres pour développer les marchés coréens et étrangers avec une meilleure qualité et service. En plus des ventes, nous ferons de notre mieux pour améliorer la transparence et l’efficacité. Ceci en collectant et en analysant les mégadonnées dans la structure de distribution : les prix variables, les prix moyens, la réglementation, l’amélioration de la qualité, les informations liées au développement technologique. Le personnel de la coopérative

La société fournira également des services anglophones pour les marchés étrangers.