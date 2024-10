Vos tweets au service de l’IA : X ouvre la porte aux tiers pour exploiter vos données

Mercredi, le réseau social X (anciennement Twitter), propriété d’Elon Musk, a annoncé une mise à jour de sa politique de confidentialité. L’entreprise permettra désormais à des tiers d’accéder aux données des utilisateurs. Et ce, dans le but d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle (IA), sauf si les utilisateurs s’y opposent. Cette décision soulève des questions sur la protection des données personnelles. Mais aussi sur la manière dont elles sont exploitées par X et d’autres entreprises.

Vos données personnelles, bientôt au service de l’IA

La nouvelle politique de confidentialité de X inclut un ajout spécifique dans la section « Partage d’informations ». Elle indique que les données des utilisateurs seront partageables avec des « collaborateurs tiers ». C’est notamment le cas des entreprises externes pour former leurs modèles d’IA. Cela inclut aussi bien les modèles génératifs que non génératifs d’intelligence artificielle. Si vous ne désactivez pas cette option, vos publications pourraient servir à ces fins.

Pour l’instant, X n’a pas encore précisé où, dans ses paramètres, vous pouvez vous opposer à cette utilisation de vos données. Actuellement, vous pouvez gérer le partage de vos informations dans la section « Confidentialité et sécurité » des paramètres. Elle permet d’activer ou de désactiver le partage avec Grok, le chatbot IA de xAI (également dirigé par Elon Musk). Mais aussi avec les « partenaires commerciaux » de X, sans mentionner explicitement d’autres entreprises d’IA.

X : une nouvelle stratégie pour générer des revenus ?

X semble suivre les pas de Reddit et d’autres entreprises en cherchant à monétiser ses données à travers des licences accordées à des sociétés d’IA. Cette démarche peut devenir une nouvelle source de revenus pour la plateforme, d’autant plus que X fait face à une baisse des recettes publicitaires et à des difficultés avec son modèle d’abonnement.

La mise à jour de la politique de confidentialité entrera officiellement en vigueur le 15 novembre. D’ici là, des options pourraient arriver pour permettre aux utilisateurs de refuser ce partage de données.

Conservation prolongée des données et accès pour tiers

X a également modifié sa politique sur la durée de conservation des données des utilisateurs. Les informations comme le contenu publié ou les interactions seront désormais conservées tant que le compte est actif ou que le contenu ne soit supprimé. De plus, même après avoir été effacées, certaines données peuvent rester accessibles à travers des moteurs de recherche ou d’autres tiers, selon leurs propres politiques de confidentialité.

En parallèle, X a ajouté une section « Dommages et intérêts » à ses conditions d’utilisation. Toute organisation qui accède à plus d’un million de messages en 24 heures sans autorisation sera facturée 15 000 USD par million de messages consultés. Cela reflète la volonté de X de protéger ses données tout en tirant profit de celles-ci.