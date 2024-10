Chat RCS : Explications pour les utilisateurs d’iPhone et iMessage

Avec la mise à jour iOS 18, Apple a enfin intégré le protocole Rich Communication Services (RCS) à ses iPhone. Cette avancée améliore la communication entre les utilisateurs d’iPhone et ceux de smartphones Android. Jusqu’à présent, les échanges entre ces deux plateformes se limitaient aux SMS classiques. Ce qui était souvent perçu comme obsolète par rapport aux autres solutions de messagerie comme WhatsApp ou Messenger. Mais avec RCS, la donne change. Ce guide vous explique tout ce que vous devez savoir sur le Chat RCS et comment il impacte votre expérience sur iPhone.

Le Chat RCS : Une nouvelle ère pour les messages entre iPhone et Android

Le RCS, ou Rich Communication Services, est une technologie développée pour moderniser les SMS. Contrairement aux traditionnels SMS/MMS, le RCS permet l’envoi de messages plus riches et interactifs, semblables à ceux que vous échangez via des applications comme WhatsApp. Vous pouvez envoyer des fichiers de haute qualité, des images, des vidéos, et même des animations.

Pour les utilisateurs d’iPhone, cette technologie représente un changement important, surtout lorsqu’il s’agit de communiquer avec des utilisateurs Android. Avec iOS 18, Apple a adopté ce protocole, rendant les conversations entre iPhone et Android plus fluides et pratiques.

Quelles sont les nouveautés apportées par le RCS sur iPhone ?

L’intégration du RCS dans iOS 18 apporte plusieurs fonctionnalités qui améliorent nettement les conversations entre utilisateurs de différentes plateformes. Voici les principales nouveautés :

Accusés de réception et indicateurs de saisie : Vous pouvez désormais savoir si votre correspondant a bien reçu votre message et s’il est en train de vous répondre, une fonctionnalité jusque-là réservée aux utilisateurs d’iMessage.

Envoi de fichiers de haute qualité : Avec RCS, vous pouvez envoyer des photos, vidéos et autres pièces jointes. Et ce, sans craindre une dégradation de leur qualité, contrairement aux SMS/MMS classiques.

Messagerie via Wi-Fi : Le RCS permet d’envoyer et recevoir des messages même en l’absence de réseau mobile. Il suffit que vous ayez une connexion à un réseau Wi-Fi.

Conversations de groupe améliorées : Les échanges en groupe sont plus fluides avec des fonctionnalités supplémentaires comme l’ajout ou la suppression de participants en cours de conversation.

Le déploiement du RCS en France reste limité

Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit intégrée à iOS 18, il existe certaines limitations, en particulier en France. Actuellement, seul l’opérateur SFR prend en charge le RCS pour les utilisateurs d’iPhone. Les autres grands opérateurs ont confirmé travailler sur l’activation du protocole. C’est le cas notamment d’Orange et Bouygues Telecom. Toutefois, aucune date précise n’a été annoncée pour le moment.

Cette lente adoption en France contraste avec d’autres pays européens, où plusieurs opérateurs, comme en Allemagne et en Belgique, supportent déjà le RCS. Aux États-Unis, la majorité des opérateurs ont déjà activé ce service, bien qu’il subsiste quelques exceptions.

L’activation du Chat RCS se fait automatiquement après la mise à jour vers iOS 18, à condition que votre opérateur supporte ce protocole. Si vous êtes chez SFR, le RCS sera activé sans intervention de votre part. Cependant, vous pouvez vérifier l’état du service dans les paramètres de l’application Messages.

Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Messages > Services de messagerie, où vous pourrez voir si le RCS est activé. Une fois activé, cette technologie est automatiquement utilisée à la place des SMS traditionnels lorsque vous envoyez des messages à un utilisateur Android compatible.

Les bulles vertes et bleues : Ce qui change (ou pas)

Malgré l’arrivée du RCS, un point clé reste inchangé sur iPhone : les fameuses bulles de conversation. Les messages entre utilisateurs iPhone continuent d’apparaître sous forme de bulles bleues, via iMessage, tandis que les conversations avec des utilisateurs Android utilisant le RCS seront toujours affichées sous forme de bulles vertes. Même si le RCS améliore l’expérience de messagerie avec Android, il ne remplace pas iMessage pour les communications entre appareils Apple.

Le problème de la sécurité des messages RCS

L’un des principaux inconvénients du RCS sur iPhone est l’absence de chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations inter-plateformes. Contrairement à iMessage, où les échanges entre iPhone sont entièrement sécurisés, les messages envoyés via RCS entre un iPhone et un smartphone Android ne bénéficient pas de la même protection. En clair, ces conversations peuvent être vulnérables à des interceptions.

Sur Android, Google a déjà intégré le chiffrement de bout en bout pour les échanges via RCS entre appareils Android. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les communications entre iPhone et Android. Ce manque de sécurité pourrait freiner l’adoption massive du RCS par les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données.

RCS vs iMessage : Deux systèmes pour des usages différents

Si le RCS améliore l’expérience de messagerie entre iPhone et Android, il ne remplace pas iMessage. En effet, iMessage reste le service de messagerie préféré des utilisateurs d’iPhone lorsqu’ils communiquent entre eux. Le RCS, quant à lui, est principalement utile pour améliorer les échanges avec les utilisateurs Android, qui étaient jusqu’alors limités par le SMS.