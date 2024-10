Riot Games prépare le terrain pour la saison 2 d’Arcane avec du contenu exclusif

La saison 2 d’Arcane arrive sur Netflix le 9 novembre. D’ailleurs, Riot Games enflamme les fans en publiant du contenu spécial dans ses jeux. Cette stratégie marketing prépare les joueurs à retrouver leurs personnages préférés, issus de l’univers League of Legends.

Ambessa Medarda rejoint plusieurs jeux Riot en tant que personnage jouable

Riot Games annonce l’arrivée d’Ambessa Medarda, un général noxien découvert dans la première saison d’Arcane. Elle sera disponible dans League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift, Valorant et Legends of Runeterra. Cette introduction marque un lien fort entre la série et les jeux. Les joueurs peuvent ainsi s’immerger encore plus dans l’univers d’Arcane.

Des mises à jour cosmétiques et de gameplay dans League of Legends et Wild Rift

Dans League of Legends, le Pont du Progrès sera accessible dans le mode ARAM, avec une mise à jour sur le thème d’Arcane. De plus, les fans de Jinx découvriront un skin exalté retraçant son histoire. Vi, un autre personnage central d’Arcane, recevra aussi un skin Arcane Brawler. Wild Rift, quant à lui, verra des mises à jour pour Singed et Warwick. Cela renforcera encore plus la présence des personnages Arcane dans ce jeu mobile.

Teamfight Tactics introduit des personnages Arcane et des arènes sur mesure

Les joueurs de Teamfight Tactics auront la possibilité de jouer avec des personnages comme Powder, avec des compétences inspirées de la série. En plus des nouveaux champions, Riot ajoutera des arènes et des tacticiens, dont Chibi Caitlyn, pour offrir une expérience encore plus immersive. Ceux qui attendent le mode PvE Tocker’s Trials seront ravis de son retour.

Valorant et d’autres titres prêts pour du contenu sur le thème d’Arcane

Valorant ne sera pas en reste, avec un pack cosmétique inspiré d’Arcane. De plus, 2XKO, le jeu de combat de Riot en développement, sortira un skin Jinx inspiré d’Arcane le 11 novembre, même si la sortie du jeu est prévue pour 2025.

Des produits dérivés et des partenariats marketing pour satisfaire les fans

En plus des mises à jour de jeu, Riot Games s’associe à plusieurs marques pour proposer des produits dérivés à l’effigie des personnages d’Arcane. Vous pourrez découvrir des vêtements Uniqlo et Blackmilk, des objets de collection Funko et Tokidoki, ainsi que du maquillage Fenty Beauty.

La saison 2 d’Arcane sera diffusée sur Netflix en trois actes : le premier sortira le 9 novembre, le deuxième le 16, et le troisième le 23. Cette collaboration entre Riot Games et ses différents jeux montre l’étendue de son univers et l’importance d’Arcane dans sa stratégie.