À venir sur Netflix en août 2024 : Séries et films immanquables

Avec l’arrivée du mois d’août, Netflix dévoile une nouvelle sélection de contenus variés pour satisfaire tous les goûts. Que vous soyez fan de séries palpitantes, de films émouvants, ou d’animés captivants, ce mois d’été s’annonce riche en nouveautés. Voici un aperçu des séries et films à ne pas manquer en août 2024. Préparez-vous à découvrir des histoires passionnantes et des personnages inoubliables qui vous accompagneront tout au long de ce mois estival.

Séries à découvrir

Après un mois de juillet riche en nouveautés captivantes, Netflix ne ralentit pas et continue sur sa lancée avec un programme d’août tout aussi excitant. Découvrez ce qui vous attend ce mois-ci :

1er août : On commence fort avec Meurtre Mode d’Emploi, une série intrigante qui vous tiendra en haleine. Les amateurs de classiques pourront également se réjouir avec l’intégrale de Mad Men, une série acclamée par la critique.

7 août : Marquez vos calendriers pour la sortie de la saison finale de Umbrella Academy. Cette série, qui a captivé de nombreux fans, promet une conclusion épique.

15 août : L’élégante et trépidante Emily in Paris revient pour une quatrième saison. Préparez-vous à suivre les aventures de l’irrésistible Emily dans la Ville Lumière.

21 août : Les amateurs de comédie politique seront ravis de retrouver En Place pour une deuxième saison pleine de rebondissements.

31 août : Terminez le mois en beauté avec Terminator Zero, une série qui s’annonce aussi captivante que futuriste.

Films à ne pas manquer

1er août : Plongez dans l’intensité de 1917, un film de guerre saisissant, ou optez pour la comédie légère Larguées.

2 août : Les amateurs de science-fiction seront comblés avec Rebel Moon – Partie 1 : Director’s Cut, une épopée spatiale ambitieuse.

12 août : Ne manquez pas La Nuit du 12, un thriller captivant qui vous tiendra en haleine.

16 août : Deux nouveautés majeures arrivent sur la plateforme : The Union, un drame émouvant, et ADN, un film poignant sur l’identité et les racines familiales.

17 août : Plongez dans l’histoire avec Jeanne du Barry, un biopic fascinant.

18 août : Les amateurs de sensations fortes pourront se régaler avec Fast & Furious X.

21 août : Explorez les mystères de l’univers avec Cosmos: The Movie, une aventure interstellaire à ne pas manquer.

23 août : Le film dramatique Breathless promet de vous couper le souffle.

31 août : Terminez le mois avec un classique moderne, The Virgin Suicides, un drame poignant et esthétiquement saisissant.

Animés à ne pas rater sur Netflix

1er août : Les fans d’animés se réjouiront de la sortie de The Rising of the Shield Hero – Saison 2, une série qui mêle action et fantastique.

12 août : Préparez-vous pour Keinagan Asura – Partie 2, une suite très attendue qui promet de l’action et des rebondissements.

Profitez de ces nouveautés pour enrichir vos soirées estivales et découvrir de nouvelles histoires captivantes. Rendez-vous sur Netflix en août 2024 pour une programmation exceptionnelle ! Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !