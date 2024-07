Call of Duty: Modern Warfare 3 est enfin disponible dans Xbox Game Pass !

Après le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, la firme de Redmond n’a proposé que Diablo 4 sur le Xbox Game Pass. Mais en fait, les fans de Xbox attendaient la licence emblématique d’Activision : Call of Duty. Et, avec l’arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 3 en novembre dernier, tout le monde espérait voir le jeu en day one dans le catalogue du service par abonnement de Microsoft. Mais en vain…enfin, jusqu’à aujourd’hui. À la surprise de tous, le dernier opus de Call of Duty fait enfin son entrée dans Xbox Game Pass, devenant ainsi le premier jeu de la licence à rejoindre le service.

Call of Duty: Modern Warfare 3, une arrivée inattendue qui fait plaisir

Stratégie marketing ou avant-goût pour Call of Duty : Black Ops 6 ? Dans les deux cas, cette nouvelle arrivée dans le Xbox Game Pass fait grand plaisir aux aficionados de FPS. Call of Duty : Modern Warfare 3 est le dernier opus de la licence édité par Activision, sorti en novembre 2023 sur toutes les plateformes. Habitués au service “day one” sur le Xbox Game Pass, les abonnés ont attendu l’arrivée du FPS le jour de sa sortie.

Malheureusement, ce n’était pas le cas. Et, même des mois après, Call of Duty: Modern Warfare 3 n’est toujours pas disponible sur le service d’abonnement de Microsoft. Au lieu de cela, Microsoft a choisi un jeu Blizzard pour son catalogue : Diablo IV.

Mais aujourd’hui, Microsoft compte bien justifier le rachat d’Activision pour la somme de 68,7 milliards de dollars. Et quoi de mieux que de ravir les fans en rendant le dernier opus de Call of Duty gratuit ? La firme de Redmond a donc annoncé par surprise l’arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 3 dans le Xbox Game Pass. Il sera disponible à partir du 24 juillet pour les abonnés Xbox Game Pass Console, Ultimate ainsi que sur la PC Game Pass.

De plus, Call of Duty: Modern Warfare III sera proposé dans son édition deluxe. Tous les modes de jeu seront disponibles, dont le mode campagne solo, multijoueur, et bien sûr, l’incontournable mode zombie. La saison 5 du jeu est également déployée le même jour de son arrivée sur le Game Pass, apportant une flopée de nouveautés.

Si vous êtes accro à Call of Duty, vous avez maintenant de quoi jouer jusqu’à l’arrivée de Call of Duty: Black Ops 6, le 25 octobre prochain !